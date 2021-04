La plataforma de streaming, Hulu, se encuentra desarrollando una nueva secuela de la exitosa serie How i met your mother, la cual será protagonizada por Hilary Duff.

Titulado How i met your father, el nuevo proyecto cambiará los roles y ahora será el personaje de Hilary Duff, Sophie, quien le estará contando a su hijo la historia de cómo conoció a su padre. Aunque aún no se ha revelado si esta nueva trama estará enlazada a la original.

Y de acuerdo con Variety, la serie estará situada en 2021, con Sophie y su grupo cercano de amigas buscando “descubrir quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de aplicaciones de citas y opciones limitadas”.

How i met your father tiene a Hilary Duff como escritora y a los co-showrunners de This is us y Love, Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, como escritores y productores ejecutivos. Además de que también están involucrados Carter Bays y Craig Thomas, creadores de la versión original.

How i met your mother ha sido una de las sitcoms más exitosas de los últimos años. La serie contó con nueve temporadas transmitidas de 2005 a 2014 y fue protagonizada por Josh Radnor, Neil Patrick Harris, Cobie Smulders, Alyson Hannigan y Jason Segel.

Foto de portada tomada de Instagram de Hilary Duff.