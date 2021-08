En el mundo del séptimo arte, curiosamente, los directores que trabajan en duplas y que son hermanos tienden a entregar grandes películas, es algo así como una regla. Entre estos cineastas los hermanos Coen resaltan bastante, pero quizá los dejemos de ver juntos.

Joel y Ethan Coen podrían haber roto su relación de trabajo entre ellos, pues un fuerte rumor asegura que esta dupla continuará en solitario sus próximos filmes. Esto toma más fuerza por la declaración de Carter Burwell, compositor que ha trabajo durante mucho tiempo con los Coen y quien asegura que este rompimiento es una realidad.

La última película en la que trabajaron juntos fue en The ballad of buster scruggs, cinta estrenada en 2018. De ahí en adelante, se supo que este año tendríamos una nueva producción, pero solamente con un Coen liderándola; The tragedy of Macbeth es dirigida por Joel Coen.

“Ethan ha escrito y producido por su cuenta, lo sé, pero Macbeth es la primera vez que Joel dirige por su cuenta”, dijo Burwell en el podcast Score. “Ethan simplemente ya no quería hacer películas. Ethan parece muy feliz haciendo lo que está haciendo, y no estoy seguro de qué hará Joel después de esto”.

Continuó: “También tienen un montón de guiones que han escrito juntos que están en varios estantes. Espero que tal vez vuelvan a eso, he leído algunos de esos y son geniales. Todos estamos en una edad en la que simplemente no sabemos… todos podríamos jubilarnos. Es un negocio maravillosamente impredecible”, finalizó.

¿Cuál es tu película favorita de los hermanos Coen?

Crédito foto de portada: Xataka