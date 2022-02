Teniendo en su pasado una colaboración tan brillante como lo fue “Blind”, no es de extrañar que Hercules & Love Affair alguna vez se volvieran a unirse con ANOHNI (antes Antony and the Johnsons) y así ha ocurrido para In amber, el nuevo álbum.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

El sucesor de Omnium (2017) cuenta como hilo conductor el trabajo que Andy Butler y ANOHNI han llevado a cabo en la composición y resta por confirmar si este último también aportó en la parte vocal, pues además de “Blind” también colaboró durante 2019 en el remix de “Raise Me Up”.

Ahora aparece “Grace”, que inicia con un bombo profundo para luego ceder preponderancia a la voz de Andy Butler (Hercules & Love Affair) ; se trata de una canción que busca la intensidad interpretativa dado que no acelera y se mantiene en un medio tiempo. En el video, el cantante aparece muy concentrado y de fondo suena un sintetizador algo étnico.

De lo ya se tiene confirmado de In Amber es la participación de Budgie, miembro de Siouxsie and the Banshees, la cantante islandesa Elin Eyþórsdóttir y el músico belga Reinhard Vanbergen, quien toca una gran variedad de instrumentos de cuerda.

