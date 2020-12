The Witcher, la serie de magia inspirada en el videojuego del mismo nombre protagonizada por Henry Cavill ha sido todo un fenómeno desde su lanzamiento el año pasado, desgraciadamente las cosas no han resultado bien para el actor durante las grabaciones de la segunda temporada.

Nueva información desde el set de filmación señala que Henry Cavill sufrió un accidente en el rodaje; ocasionando que la filmación se detenga hasta nuevo aviso. De acuerdo con la información de The Sun, el actor se lastimó la pierna mientras grababa un asalto. Se señala que durante el accidente el brujo blanco tenía puesto un arnés de seguridad y se encontraba a casi 7 metros del suelo.

Esta desafortunada situación no requirió de asistencia medica inmediata pero sí obligará al protagonista a permanecer en reposo durante algunas semanas. A pesar de que la estrella principal no estará presente, The Witcher continuará con su producción.

Este es el segundo problema que la producción de Netflix enfrenta con el rodaje de la segunda temporada; ya que se vieron retrasados durante varios meses debido a la pandemia de coronavirus, y ahora con la situación de Henry Cavill pareciera que la segunda temporada no quiere ser realizada.

¡The Witcher 2 tiene un nuevo tráiler!

Un poco de suerte es que Henry Cavill se haya herido durante un periodo tan cercano a las Navidades, ya que el equipo de The Witcher tomará su respectivo descanso de diciembre y esto servirá para que el actor se recupere. Por otro lado, la showrunner declaró hace tiempo en sus redes sociales que los nuevos capítulos serán mucho mejores, por lo que podemos suponer que la nueva temporada valdrá muchísimo la pena.

Foto propiedad de Netflix