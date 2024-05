Hellripper: Puro black/speed/punk/metal agresivo

Hellripper es un proyecto de una sola persona, James McBain, con origen en Escocia, escribe todas las canciones y toca todos los instrumentos. Claro, cuando hay oportunidad de tocar en vivo lo apoya una banda y entonces Hellripper se vuelve cuarteto, con James en guitarra y voz, Joseph Quinlan en guitarra, Clark Core en el bajo y Max Southall en la batería. Juntos vienen por primera vez a México para presentarse en la tercera edición del Candelabrum Metal Fest, uno que sabemos tiene un curaduría muy específica que se ha convertido en punto clave dentro de la comunidad metalera.

En #SangreDeMetal hablamos con James, un joven músico de 29 años que además del metal, tiene otras influencias interesantes. Para la entrevista estaba con una playera de The Doors por ejemplo: “soy muy fan de The Doors, The Beatles, The Beach Boys, Elvis, muchas cosas de la música rock de los 60; y luego Deep Purple y Led Zeppelin que ya eran un poco más pesados, una especie de rock pre metal. Yo creo que es la influencia de mis papás, ellos crecieron en los 60 y 70 y tenían todos estos discos de The Beatles e Eagles, Dire Straits, The Police, ese tipo de bandas, Queen, de ahí viene el que me gusten”.

La música de Hellripper no suena a ninguna de esas pero la influencia no necesariamente debe ser palpable en el sonido, pero permite expandirse un poco más en la búsqueda de maneras de conectar. Eso sí, James es metalero, que no quepa duda, y dada su edad, la respuesta al preguntarle cuál fue la banda que lo metió de lleno al metal no es de extrañar: “Fue cuando tenía como 13 años cuando escuché las canciones “…And justice for all” y “Blackened” de Metallica y escuché “Peace sells… but who’s buying” y “Good mourning/Black Friday” de Megadeth. Descubrí las cuatro en una misma noche y no recuerdo cómo ni por qué, pero recuerdo claramente pensar que era lo mejor que había escuchado en mi vida y luego al día siguiente fui a la tienda y compré ambos discos, …And justice for all y Peace sells… but who’s buying y descubrí que todas las canciones que eran realmente agresivas, las guitarras igual, los riffs son poca madre y los solos son una locura, y de ahí en adelante descubrí más bandas de thrash, bandas más extremas, Slayer y luego a Cannibal Corpse y Bloodbath y diversas formas de metal extremo pero todo comenzó con Metallica y Megadeth a los 13 años”.

Entonces, en términos generales, Hellripper es considerada una banda de black/speed, aunque él agrega una característica extra: “Si escuchas lo primero de la banda parece más un black/speed/punk/metal, pero, como dije, escucho todo tipo de música, que los Beatles, los Doors, Opeth o Type o Negative al mismo tiempo que Venom, Darkthrone o Sabbat y supongo que con el paso de los años mejoré como compositor. Con los años conseguí el valor de integrar estas otras influencias dentro del contexto de Hellripper y hacerlo funcionar, porque es muy fácil pegar un bonche de riffs pero entonces una parte va a sonar a Cannibal Corpse y otra parecerá Nirvana y se vuelve un desmadre. Yo aprendí poco a poco a incorporar esos elementos en el sonido de Hellripper, que siempre ha sido una banda de Black Speed Metal pero ahora disfruto el incorporar estos otros elementos para complementar el sonido base”.

Candelabrum es un festival del tipo solo un escenario y sin campamento, con vibra vieja escuela. ¿Sabes algo del cartel, te emociona alguna de las bandas?

“Vi los carteles de los dos años anteriores y me encantaron, estoy muy emocionado, el cartel este año es una locura, Dismember, Exodus, soy un gran fan de Phantom, Terrorizer, banda de la que nuestro baterista siempre usa una sudadera, duerme con ella así que seguro está muy emocionado, se ve muy bien y por lo que he escuchado o sabido de gente que me escribe y me dice que la voy a pasar bien, que es un gran festival así que muy ansioso de tocar y ver bandas. Además será nuestra vez en México así que le traigo muchas ganas”.

James parece más un tipo de pocas palabras. Es el tipo de músico que aún es fan, que disfruta a las bandas y que le gusta ser público. No tiene respuestas ensayadas y eso ofrece frescura. Al preguntarle alguna anécdota que haya vivido gracias a Hellripper lo demostró totalmente: “Lo mejor que me ha dado el tocar con mi banda es poder compartir escenario con bandas que me han influenciado mucho como Toxic Holocaust, Gamma Bomb, Warbringer, Abbath, Midnight, eso ha sido fantástico porque me influyeron en lo musical y lo personal, sin ellos no existiría Hellripper. Yo comencé con la idea de grabar cuatro canciones y ponerlas en línea, no pensaba en tocar en vivo y menos compartir escenario con esas bandas. Estoy muy agradecido da haber tenido estas oportunidades”.

