Helloween: “Poner un disco es un momento genial que el streaming destruye por completo”

Helloween tiene una base global de seguidores sólida. Ha trascendido generaciones. Durante cerca de 40 años sus conciertos se llenan con papás, hijos y nietos. Pocos logran esa trascendencia. En México la curva ascendente es muy evidente. Han venido 11 veces. Hicieron del Circo Volador la casa de las calabazas y ahora llevan dos presentaciones en la Arena Ciudad de México y una masiva en el festival Hell and Heaven. Andi Deris lo recuerda bien.

“Tocamos tres veces en Circo Volador (en realidad fueron seis giras en las que pisaron el Circo y una en el entonces Salón 21, N de la R.). Recuerdo que la camioneta siempre se estacionaba frente a un campo de fútbol, o lo que fuera. Hay una cancha deportiva frente al backstage”. -Ah, una de baloncesto, le aclaré. “Sí, había que atravesar las canchas de baloncesto y luego estaba la puerta del backstage. Y sí, era uno de esos clubes de metal fantásticos, un club de rock. ¡Guau! Había como dos mil o dos mil 500 personas, una locura, todos gritando y sudando. Me encantó. Eso es metal. En los grandes estadios todo cambia, no es tan sudoroso y el contacto visual directo es difícil, la distancia entre el escenario y la primera fila es brutal. aunque tenemos una pasarela que te acerca a la gente, y ya ves caras, como en los escenarios pequeños; con dos mil personas existe la sensación de llegar al menos a la mitad de la gente durante el espectáculo; en un gran estadio sería imposible. Si consideramos el tiempo que se necesitaría para satisfacer la cantidad de fans que tenemos en cada gira de clubes, una gira mundial nos llevaría más de tres años y medio”.

Es curioso como muchas personas desprecian el Circo Volador, pero las bandas suelen tener grandes recuerdos de él. Y Helloween está en etapa de repartir entrevistas a diestra y siniestra porque este 29 de agosto sale a la venta Giants & monsters, el disco 19 de su carrera. ¿Qué le dice la intuición a Deris sobre este nuevo trabajo? “Me encanta. No son muchos los discos de los que puedo decir que me relaje. Es como una montaña rusa, hay mucho speed metal pero también temas más rockeros que bajan un poco las revoluciones. Siempre hay un brote de aire fresco y luego la locura vuelve a empezar”. Tal vez si uno escucha “This is Tokyo” y “Universe (Gravity fo hearts)”, los primeros dos sencillos, espalda con espalda, el comentario queda perfectamente ejemplificado.

Con siete músicos y cinco compositores, sería interesante saber como funciona el proceso creativo en el interior de Helloween, ¿quién toma la decisión de qué rolas quedan y cuáles no? “El ego no se puede controlar. Imposible. Cuando escribes una canción, es como tener un bebé que amas a tu bebé con todas tus fuerzas, lo defiendes, lo miras ojos amorosos. Lo que que aprender es que quizás un bebe no sea tan bueno como otro. Esta vez fue igual que en el pasado, hicimos cada quien una lista de las mejores, y terminamos con una lista de 17 canciones de un total de 23, todas son geniales. Afortunadamente algunas personas en el management lo escucharon como los amantes de Helloween que son y yo tengo plena confianza en ellos; dejaron una lista de 10 temas para este álbum. Además, en el fondo pensaban que las otras canciones también serían dignas de un gran álbum”.

Es una buena explicación, pero significa que muchas canciones quedaron fuera, 13 según el recuento. Algunas terminarán como lado B de algún sencillo o como bonus track en ediciones japonesas, pero eso un supuesto. “Yo creo que la mayoría terminarán directamente en el nuevo álbum. Dicho de otro modo, la composición del próximo álbum está terminada. Si por ahí se me ocurre una idea brillante, o a Kai se le ocurre una genial, claro que grabarás una canción nueva, ¡pero estas siguen siendo canciones buenísimas!. Eso te quita mucha presión de encima, porque cuando escribas canciones para la próxima vez, sabes que el álbum ya está escrito. Lo que hagas a partir de ahí es un extra así que ya solo es ver si sale una canción que sea mejor que lo que ya tienes. Ese es otro problema de lujo que tenemos y por lo menos yo espero con muchas ansias que lleguemos a él”.

Antes de Helloween, Deris encontró cierto éxito con Pink Cream 69, una banda ya retirada pero que sirvió como un buen ejercicio para moldear sus habilidades como compositor. ¿Él ve alguna evolución en términos creativos? “Veo una evolución en el sentido de que he añadido estilos diferentes a la forma en que solía escribir. Intento encontrar fragmentos de bandas nuevas que pueda incorporar a nuestro material sin desvirtuar mi esencia. Siempre hay momentos en los que puedes experimentar un poco y eso es algo que disfruto. Hay bandas que a veces me influyen para crear algo misterioso, extraño. Claro, esto es muy peligroso. No se puede añadir demasiado de estas especias a la música de Helloween porque corres el riesgo de que se aleje demasiado de la realidad. Hay que mantenerse dentro de cierto rango para no molestar a muchos fans.

Hay bandas como Deftones que me dan una perspectiva diferente de lo que se puede hacer en el metal. De nuevo, solo le pongo un toque picante aquí y allá. Deftones está completamente alejado de Helloween así que los menciono meramente como ejemplo de que me gusta añadirle especias a la receta tradicional. Pero en los tiempos de bandas como esa recuerdo que a veces escuchaba melodías graves de Korn, que me encantaban. Así que incluso intenté incluir algunas melodías graves en temas anteriores de Helloween, como “Back against the wall” (de Rabbit don’t come easy, 2003) o algo así, que es una canción vieja de hace unos 20 años. Sí, me encanta hacerlo de vez en cuando pero de nuevo, a veces no encaja. Entonces digamos que a veces ciertas especias no encajan con el platillo que quieres cocinar, pero soy consciente de ellas”.

Helloween hizo historia con los dos Keeper of the seven keys. Por lo menos esos fueron los discos que los sacaron del culto y los encaminaron hacia una atención más amplia. Para entonces, ciertos fans amaban la primera versión de la banda con Kai Hansen en la voz. En estos dos discos, miles se enamoraron de la versión con Michael Kiske como cantante. Eventualmente salieron ambos y llegó Deris. Ahora aquellos regresaron y el resto es historia ¿Cómo lograron mantener a todos en el mismo barco? Helloween es un grupo de siete integrantes, tres cantantes, tres guitarristas y todos contentos. “Iron Maiden tuvo muchos problemas con Blaze en su época. Hicimos unos 70 conciertos de gira con ellos y no fue fácil. Entiendo por qué volvieron con Bruce, algunas cosas no salieron como debían. Van Halen se reunió con David Lee Roth, incluyendo a Sammy Hagar; yo fui feliz, era un sueño hecho realidad verlos a ambos. La cuestión es que les dieron una paliza en el primer concierto en Las Vegas. Así que no hubo más.

Nosotros teníamos una banda exitosa de cinco personas, un álbum número dos en Alemania y número uno en Japón. Estábamos en lo más alto. Y entonces, ¿qué puedes aportar a los fans de forma positiva, que les aporte valor? La única respuesta era traer a Michael y a Kai y hacer una gira de Pumpkins United con siete calabazas, siete llaves, y todo es siete. Nos sentamos por primera vez con Michael Kistke y de nuevo con Kai. Al principio me daba un poco de miedo porque no sabía si podría llevarme bien con Michael; Kai Hansen fue otra historia. Él con Gamma Ray estuvo con nosotros como banda invitada en una gira y todo fue fiesta. Además cada noche tocábamos “Future world” y “I want out”. Nos conocimos y me enamoré perdidamente de ese chico. O sea, podría haber sido un amigo de las últimas décadas. Y él me veía como a un enemigo, porque no me conocía, y se enamoró de mí, no románticamente, pero así fue, una historia perfecta”.

Sobre la importancia de los sellos discográficos en la actualidad, más allá de la parte de negocio, Andi compartió un poco de su experiencia como melómano. “Me gusta relajarme, fumar un puro y disfrutar de la música. Y siempre es genial, después de 30 minutos máximo, tienes que cambiar del lado A al lado B. Puedo ir a hacerme un piercing o algo así y luego regreso a seguir disfrutando. Es una celebración. Crecí con eso y no me lo perdería por nada. Soy un fanático de los álbumes y sé que probablemente el 50%, o incluso el 60% de los fans de Helloween también escuchan discos. Un CD no es nada para mí, yo soy fan de vinilo, de la obra de arte de la portada y de su olor a vinilo. Poner un disco es un momento genial que te das, eso se perdió en buena medida con el CD, y ahora el streaming lo destruye por completo. Antes, comprabas un disco y le decías a tus amigos: ‘Oye, acabo de comprar el nuevo álbum de KISS’ y entonces todos íbamos a la casa del que había comprado el disco y nos sentábamos en su habitación escuchando el nuevo disco de KISS y pasándolo bien. Creo que te pierdes mucho si no tienes eso en tu vida”.

Entonces, el Andy de 12 o 13 años, ¿recuerda ese momento, es banda que lo introdujo al metal? “Sí, ‘Set me free’ de Sweet. Eso fue en los 70 y probablemente fue lo primero que hubo con doble bombo, fue mucho antes de que se hablara del término metal o heavy metal. Todavía me encanta esa canción. KISS fue mi banda de aprendizaje porque tenían guitarras muy fáciles. Así que, para un principiante en la guitarra, realmente entendía lo que tocaban porque era muy primitivo, en un sentido positivo. O sea, tenemos que ver que el riff más famoso del rock es probablemente el más primitivo de todos (tararea ‘Smoke on the water’). Creo que alguien con más o menos talento podría tocar ese riff después de dos días con la guitarra. Ya sabes, un riff de principiante. Pero para mí fue alucinante ver que podía tocar la guitarra como KISS, eso me dio el valor para seguir”.

Aunque no hay fecha definida, él piensa que por ahí de septiembre u octubre de 2026, Helloween estará en México. por ahora, queda disfrutar de Giants & monsters, disponible el 29 de agosto en Reigning Phoenix Music.

