Estamos a unas semanas de celebrar el Hellow Festival 2020, por primera vez en la Ciudad de México, pero no quisieron ser los únicos novatos en la ciudad, traen talento de novedad para el público mexicano.

Sí, el festival no es lo único que se estrena en la ciudad, también los shows de Future, $uicideBoy$, Trevor Daniel y Orville Peck.

Luego de 10 años de realizarse en Monterrey, este 2020 traerá lo último en música pop, electrónica y rap con talentos internacionales como Karol G, Robin Schulz, Elliot Moss, A-Trak, entre otros, pero no se conformaron con tener un cartel pegador, sino también uno con actos nunca antes vistos en el país, por eso hoy te vamos a contar porqué no deber perdértelos:

Future

Future fue el primer confirmado para este evento y no podíamos estar más emocionados con la noticia porque es uno de los raperos más reconocidos en la actualidad. El originario de Georgia, presume de haber sido el primer artista en reemplazar su álbum debut (Future, 2017) del lugar número 1 en la lista de popularidad de Billboard por su siguiente lanzamiento HNDRXX (2017).

$uicideBoy$

En 2014 Suicide Leopard y Suicide Christ unieron fuerzas para crear $uicideBoy$, una dupla que crea atmósferas oscuras, pesadas y depresivas a través del trap. Sus shows están cargados de intensidad, no sólo por la complicidad entre ambos, sino por los invitados que suben con ellos y arman una fiesta ahí mismo. $uicideBoy$ vienen a promocionar su álbum Stop Staring At The Shadows lanzado este año.

Trevor Daniel

Trevor Daniel se describe como compositor y productor. Su estilo abarca el hip hop, el pop y una especie de electro-R&B que hace de sus canciones bombas coreables y con las que no puedes dejar de agitar las manos en lo alto. El cantante tiene 25 pero ya presume de tener una lírica avanzada y una interpretación madura. Sin duda, es un acto que debes ver con todos tus amigos.

Orville Peck

A Orville Peck lo recordarás por su sombrero de vaquero, antifaz con flecos y voz grave. Es uno de los talentos más multifacéticos y plurales del Hellow Festival 2020, ya que entre su música encontramos influencias del shoegaze, rock, indie, country y hasta goth. Su estética es oscura y misteriosa, sin ni siquiera mencionar su atuendo pues le basta su música y su voz dramática de barítono para crear este ambiente. Tan sólo tiene un álbum (Pony, 2019) y ya está conquistando al mundo.

Además de estos increíbles actos que se presentarán en escenarios diferentes, el evento tendrá un área especial para la gastronomía además de otras experiencias con las que celebrarás la música.

El Hellow Festival 2020 se llevará a cabo el próximo 28 de marzo en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México.

Precios

Consigue tus boletos en las taquillas del Parque Bicentenario o a través de su página oficial.



Acceso General: Acceso al venue, todos los escenarios y áreas generales del festival.

Fase 1: $1,050* pesos

Fase 2: $1,200* pesos

Fase 3: $1,500* pesos

Acceso VIP Side Stage: Acceso al venue, todos los escenarios, side stage y áreas

Única Fase: $3,100* pesos

*Más cargos por servicio.