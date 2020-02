En diciembre el Hellow Festival anunció que Future sería uno de los headliners de su edición de 2020 en la CDMX, hoy comparte su cartel completo con Karol G, Robin Schulz, Cartel de Santa y Suicideboys acompañando al rapero.

Así es, el próximo 28 de marzo el Hellow Festival llenará Parque Bicentenario de música pop, rap, urbano, reggaetón, country y electrónica para celebrar la primavera.

Además de los ya mencionados, A-Trak, Trevor Daniel, Orville Peck, Elliot Moss, Jan Blomqvist, Satin Jackets, Soul Clap, Eagles & Butterflies, PillowTalk, Roderic, AQUIHAYAQUIHAY, Millonario, Panchita Peligro y DJ Jawar se unen a la fiesta.

La venta de boletos está dividida en 3 fases, actualmente aún puedes comprar boletos en Fase 1 y VIP. Puedes comprarlos a través de Superboletos y en las taquillas del lugar.

Los precios son estos:

Fase 1: $1,050

Fase 2: $1,200

Fase 3: $1,500

VIP Side Stage: $3,100

*más cargos por servicio.

Esta es la primera vez que el Hellow Festival se realiza fuera de Monterrey y echó la casa por la ventana trayendo a artistas de coyuntura internacional.

El festival se realiza desde 2008 y tomó pronta relevancia a nivel nacional ya que en él se han presentado artistas como Kendrick Lamar, Tyler, the Creator, The Flaming Lips, J Balvin, A$AP Rocky, Empire of the Sun, Sofi Tukker y LCD Soundsystem.

Síguelos en sus redes sociales para que no te pierdas las sorpresas que aún faltan por anunciar.