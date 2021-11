El prestigiado sello 4AD se encargó de prensar Far in, el disco más reciente de Roberto Carlos Lange, mejor conocido como Helado Negro. Un repaso por los recuerdos infantiles de un hijo de inmigrantes que aprendió a vivir como extranjero en una tierra prometida; remembranzas de fiestas familiares caseras, plenas de sentimientos de identidad que se aprecian mejor dando un paso atrás.

TXT:: Katzer

¿Cómo fue para ti, Roberto, crecer en Estados Unidos poseyendo raíces latinoamericanas?

Fue súper interesante. El sur de Florida es como una capital de Latinoamérica. Ahí casi todo el mundo habla español y proviene de otro país. Es algo increíble: vivir eso estando en casa, en el barrio con mis vecinos. Yo pensaba que todo Estados Unidos era así hasta que salí del sur de Florida. Me fui a Georgia y me atropelló una cultura completamente diferente. No sabía cuán distinto del resto de Estados Unidos es Florida. Es algo único. No hay muchos lugares así.

¿Que influencia ejerce eso en tu música?

Yo creo que está bien enterrado en mi subconsciente, no se trata de algo que esté pensando mientras hago música; ya es parte de mí y ha sido fundamental: mis raíces musicales y culturales, las cosas que tengo dentro de mi cabeza. Cuando estoy en el proceso creativo trato de no pensar mucho en ello, si lo medito demasiado corro el riesgo de que se me vaya ahí la energía.

Con el antecedente de un tema como “Outside the oustside”, ¿cómo defines a un outsider?

Bueno, yo soy un outsider. Yo sería un outsider. En esa canción estoy pensando en mí. Pensando en mis padres, que llegaron desde Ecuador para vivir en Nueva York, una ciudad compuesta por gente migrante, gente que llega para trabajar, para buscar algo nuevo, para encontrarse con más gente de otras partes del mundo. Es interesante todo esto. En mi casa, en Florida, siempre había personas que provenían de todas partes; no tenía opción y eso es parte de mi historia; nací en Estados Unidos, lejos del mundo de mis padres. Y esa es la idea; es como vivir el outside del outside.

¿Cómo te iniciaste en la música?

Nunca fui a la escuela para estudiar música; fui al colegio a aprender animación y estando allí me encontré con un curso de sonido. El sonido como arte. Me refiero a instalaciones sonoras, a avant garde. Había muchos compositores que hacían cosas con el sonido, fuera de la música, y esa fue una gran inspiración para mí. Claro que antes, durante mi tiempo en la secundaria, ya tocaba la guitarra, pero me cambió la mente cuando más adelante me compré un MPC 2000 y comencé a samplear, a encontrar sonidos.

Leí que tu primer sintetizador fue un ARP Odyssey, ¿es cierto eso?

Sí, un amigo tenía uno de esos e hice un trato con él; le di una bicicleta y cien dólares a cambio del aparato.

¿Cómo surgió este nuevo album?

Durante las semanas en que estaba terminando This is how you smile, no es que estuviera harto, pero ya tenía ganas de hacer otras cosas. Mi mente se encontraba en otro lugar, sabía lo que quería hacer y lo que no. Contaba con la energía para crear algo que terminaría siendo éste, mi nuevo álbum, Far in. Yo sabía que no quería que este trabajo tuviera mucho que ver con el anterior, sino que formara parte de otro mundo.

¿Cómo viviste el confinamiento?

En marzo del año pasado fuimos mi esposa y yo a Marfa, Texas. Íbamos por un proyecto que originalmente iba a durar dos semanas, llegamos por ahí del cuatro de marzo. Y es ahí cuando se empezó a cerrar todo. Clausuraron la frontera y luego cancelaron todos los aviones, no sabíamos qué hacer. Así que nos quedamos ahí. Y fue una bendición, fue algo bien bonito. Terminamos haciendo música no sólo para Helado Negro. Luego tuve la oportunidad de conocer un estudio donde empecé a grabar. Y les fui mandando canciones a mis amigos para que grabaran de forma remota.

¿Cómo te gusta trabajar, solo o con muchos músicos?

Este disco quería hacerlo con bastante gente, en un estudio. Así empezó el proyecto, en 2019, invitando a amigos para hacer sesiones; cualquier cosa, casi sin intención. No había ningún plan. Esperaba seguir haciendo lo mismo durante 2020 para recolectar algunas ideas y armar otras. Claro que eso no pasó, pero de la semilla de esas sesiones pude comenzar a darle forma al disco. Ya cuando regresé a Brooklyn fue cuando tuve la oportunidad de invitar a gente al estudio, de forma privada. Fue bonito el proceso de trabajar así, con bastante gente. Algo diferente.

¿Cuál es tu prioridad al hacer música?

Just feel good. Sentirme bien cuando lo estoy haciendo. Lo tengo que hacer. Si no tuviera sello o disquera, carrera ni nada, igual lo estaría haciendo. Creo música porque es lo tengo que hacer, porque eso es lo más importante: contar con una oportunidad así. Luego, compartirla es un regalo. Para mí, es disfrutar.