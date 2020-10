Hedon es un quinteto de blackened death metal oriundo de Gotemburgo, Suecia. Comenzó en el 2012 y apenas un par de años más tarde editó su primer larga duración, Summon the Demons. Todo parecía ir bien hasta que ciertas disputas por el camino musical que debería llevar la banda se interpusieron en el camino y vino una separación. Finalmente encontraron a los dos reemplazos que necesitaban y comenzaron a preparar su siguiente material a finales de 2019. Una vez más todo parecía viento en popa hasta que llegó la pandemia, y todo básicamente se fue al diablo.

Afortunadamente el coronavirus perdió fuerza, por lo menos en lugares como Suecia, y la banda pudo asociarse con el sello sueco Downfall Records, y ya tienen fecha de lanzamiento de su nuevo EP, In Blasphemy Reborn. A partir del 23 de octubre el disco estará disponible en formato digital así como en vinil y disco compacto. El vinil es negro pero viene impreso con una especie de marca de agua que recrea el arte de la portada.

La banda sustenta su ataque sonoro en riffs y ambientes tipo black metal, pero tiene también pasajes donde se aprecia su gusto por el melodic death, y si bien en lo que se ha podido escuchar hasta ahora del nuevo material no se nota tanto, en su debut del 2014 también se notaban ciertas influencias thrash. La banda está compuesta por Hubert Bonder (en Engrave) en el bajo, Daniel Bugno (ex Arise) en la batería, Mathias Svanborg (ex Vapid, ex Arise) y Christpoffer Lunnebalk en las guitarras y Sebastian Gustaffson (ex Niding) en la voz. Los primeros tres son los fundadores que quedan y los restantes son la sangre nueva con la que finalmente encontraron el sonido que buscaban.

Al tratarse de un EP solo se incluyen tres canciones, pero serán el preámbulo de un nuevo larga duración que se espera ya no tarde tanto tiempo en arribar.