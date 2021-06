Una nueva y brutal colaboración ha llegado. En esta ocasión el grupo HEALTH se ha unido con Tyler Bates y el líder de Deftones, Chino Moreno para la creación de una nueva canción.

“ANTI-LIFE” es el nombre de esta rola que fue grabada en conjunto para Dark nights: death metal soundtrack. Material que será lanzado y publicado por la empresa DC comics como un tipo de unión entre la serie de cómics del mismo nombre que ha sido curada por Bates.

Este soundtrack además de tener la participación de estos grandes artistas también incluye la participación de Rise Against, Mastodon, Chelsea Wolf, Black Veil Brides y Denzel Curry. Sin embargo, aun faltan las colaboraciones de grupos como IDLES, Soccer Mommy y Grey Daze.

Dark nights: death metal soundtrack llegará el 18 de junio y estará disponible en varios formatos como CD y vinilo. Los vinilos contarán con portadas de distintos héroes del universo de DC tales como Superman, Wonder Woman y Batman. Además de una colección especial de 11 cartas.



Hace unas semanas HEATLH se unió con Nine Inch Nails en la creación del sencillo “Isn’t everyone”, un tema brutal que en palabras del grupo: “Es el puto Nine Inch Nails. Eso habla por sí solo. No necesitas una cita inteligente para encapsularlo”.

Crédito foto de portada: Instagram HEALTH / Tyler Bates / Deftones