Headless Hate es una banda de la Ciudad de México que se mueve por los caminos del thrash/death metal. Es un combinado relativamente joven que apareció en la escena nacional apenas en 2017, participó en la W:O:A Metal Battle 2020 y prepara su primer disco, mismo que llevará por título El despertar.

TXT:: Luis Jasso

Justamente en el contexto de ese eventual lanzamiento, aunque aún no se define una fecha, el quinteto ha lanzado un primer material en video del tema “The night of a broken glass”. Se trata de un playthrough o video enfocado a un instrumento en el cual participan el baterista, Charly Grind y el ahora ex bajista, Alan Soto. Bien producido, el video muestra lo más importante que en este caso es la música que hacen los chavos.

Se trata pues de una banda en proceso de consolidación, que tiene buenas hechuras musicales aunque también tiene que pulir algunos bordes, algo que es parte del proceso de casi cualquier banda, por cierto. En ese sentido, en 2020 firmaron con la productora Rifflabs, dedicada a la grabación de materiales auditivos y visuales y que próximamente tendrán un nuevo foro para presentaciones en vivo.

De acuerdo con la banda misma, con la colaboración se busca “formar parte de la primera camada de bandas nacionales emergentes en dar el salto a lo profesional”, pues de manera conjunta lo que se hace es “trabajar para llevarle a la gente material y música de la más alta calidad en la escena mexicana”. Y es válido porque justamente eso es parte de lo que le ha faltado al metal mexicano, profesionalizarse.

Así, los HsH (abreviatura que usan para identificarse) parecen agarrar vuelo y enfilarse con los ojos bien abiertos hacia un futuro promisorio. Su éxito dependerá de que no se estanquen en lo musical y que mantengan clara la visión de profesionalizarse, porque son los dos baches que más atoran a proyectos prometedores.