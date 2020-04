A tan sólo unos días de haber salido de prisión, el rapero Headie One compartió un nuevo mixtape en conjunto con Fred again.., titulado GANG. Además de que también incluye colaboraciones con FKA twigs, Jamie xx y Sampha. Incluso slowthai es sampleado en una canción.

Acerca del inesperado lanzamiento, Headie One comentó en un comunicado de prensa:

GANG viene de una diferente perspectiva que mis anteriores proyectos. Es mucho más crudo en emociones, no sólo de mi propia narrativa como Music X Road, sino esta vez desde mis compañeros. GANG es un amor compartido de dos personas con diferentes antecedentes.

También explicó que el título del mixtape es una representación de lealtad y amistad. Cosas que él y Fred lograron tener rápidamente durante los últimos meses en los que estuvieron grabando el disco. “Nosotros sentimos que realmente creamos algo especial cuando estamos juntos”, escribe.

“Headie es la ley. Me di cuenta de esto cuando hicimos por primera vez una canción juntos. Yo silencié toda la música para que se pudiera realmente escuchar cada lyric y darles su espacio”, dijo Fred again.. en el mismo comunicado. En el que también expresó el amor y admiración que siente por el rapero británico.

Hace ya unos meses habían compartido la canción Charade, junto con un video que incluye imágenes de algunas presentaciones en vivo. Así como también pequeños clips de las grabaciones del mixtape.

Headie One fue arrestado el pasado mes de junio después de que su auto fuera detenido y le encontraran un cuchillo dentro. Siendo condenado en enero a pasar seis meses en prisión. Sin embargo hace unos día fue liberado tras ser elegible para libertad anticipada.

GANG ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.