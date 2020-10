El próximo 7 de noviembre se transmitirá un especial del Rock and Roll Hall Of Fame a través de HBO y HBO Max. En el que se tendrá como invitados a Miley Cyrus, Bruce Springsteen, St. Vincent entre otros.

En éste también se celebrará la inducción de Depeche Mode, The Doobie Brothers, Whitney Houston, Nine Inch Nails, The Notorious B.I.G. y T-Rex al Rock And Roll Hall Of Fame. Además de otros artistas como Dave Grohl, Ringo Starr, Jennifer Hudson, Alicia Keys, Gwen Stefani y más participarán en el evento.

Según se mencionó, para asegurarse de que el evento pueda realizarse sin ningún problema, la ceremonia será pre-grabada y transmitida en la misma fecha que la inducción.

Y acerca de esta nueva modalidad, el presidente y CEO de la fundación del Rock and Roll Hall Of Fame, Joel Peresman comentó:

“Nos sentimos honrados de unirnos a éste distinguido grupo de músicos y artistas para celebrar nuestra clase de inducción 2020

. Mientras que éste año el programa será diferente a los de años pasados, esperamos reconocer su impacto en la industria, sus fans y la próxima generación de artistas.”

Originalmente éste año la ceremonia del Rock and Roll Hall Of Fame se realizaría en mayo. Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19 tuvo que ser postergada hasta noviembre y como vemos, cambiar su formato.

Fotos de portada vía Facebook Bruce Springsteen / Facebook Miley Cyrus / Facebook St. Vincent.