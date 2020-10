Hayley Williams fue una de las cantantes que participó en el tributo a Ruth Bader Ginsburg, Honor Her Wish. En donde interpretó “Roses/Lotus/Violet/Iris”, extracto de su nuevo álbum solista Petals For Armor.

Sin embargo, previo a su presentación, la cantante de Paramore hizo una especial dedicación a todas las mujeres de su familia que han sufrido violencia sexual y doméstica. “Quiero mandar mi corazón, mi más profundo respeto y agradecimiento a todos los que luchan por la dignidad y honor de las víctimas de violencia sexual y doméstica”, agregó.

El evento de Honor Her Wish fue con el fin de honrar la memoria de la jueza Ruth Bader Ginsburg, quien falleció el mes pasado. Asimismo con él se buscaba exigir que se cumpla la solicitud de que la vacante de la corte no se cubra antes de la inauguración presidencial en enero.

Además de Hayley Williams, otros grandes artistas como Phoebe Bridgers, Michael Stipe de R.E.M., Miles Cyrus y Demi Lovato participaron en la parte musical del tributo. Hillary Clinton, la presidente de la cámara de representantes de E.U. Nancy Pelosi y otras políticas demócratas también estuvieron presentes.

“Roses/Lotus/Violet/Iris” es una de las canciones que conforman Petals For Armor, el primer álbum solista de Hayley Williams lanzado hace unos meses. Y de hecho en su versión original, ésta canción cuenta con las voces de Boygenius, el súper grupo integrado por Phoebe Bridgers, Lucy Dacus y Julien Baker.

Foto de portada tomada del Instagram de Hayley Williams.