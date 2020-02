Desde que inició el año, Hayley Williams nos ha ido compartiendo pequeñas piezas del que será su primer álbum solista Petals For Armor. Y el día de hoy, nos sorprendió con la noticia de que la primera parte del disco ya está disponible.

Petals For Armor I está conformado solamente por cinco temas, entre ellos los dos primeros tracks que ya habíamos escuchado previamente, Simmer y Leave It Alone. Incluyendo Cinnamon, la cual también fue lanzada como sencillo el día de hoy (6 de febrero). Y finalmente contiene otras dos canciones nuevas, Creepin’ y Sudden Desire.

El disco completo fue producido por su amigo y compañero de Paramore, Taylor York. Además de contar con el apoyo de otros de sus amigos como Joey Howard y Brian O’Connor, quien también ha sido su socio en Good Dye Young.

De igual forma, Hayley Williams ya compartió la que será la portada de Petals For Armor. Esta es una foto tomada por Lindsey Byrnes en donde se le ve a Hayley sin nada de maquillaje. Solamente con unos cuadros negros pintados en su cara que terminan formando un camino junto con los tatuajes que tiene la cantante entre sus dedos.

Todos los videos que ha estrenado la cantante van formando una historia. Y el nuevo capítulo que nos compartió fue con Cinnamon. En el que Hayley nos muestra el momento en el que busca huir de sus demonios, para terminar familiarizándose con ellos. Mientras que al ritmo de un pegajoso pop, la intérprete canta que no está sola y realiza una divertida coreografía.

Petals For Armor de Hayley Williams será estrenado completo el próximo 8 de mayo a través de Atlantic y ya puedes pre-ordenarlo a través del sitio oficial.