Durante estos días de cuarentena muchos artistas han decidido realizar covers de sus canciones favoritas. Una de ellas es Hayley Williams, quien ahora aprovecho sus días en aislamiento para grabar un cover a Call It Off, canción de sus también amigas Tegan and Sara.

La integrante de Paramore nos compartió esta versión acústica a través de su cuenta de Instagram. En la que agregó la descripción: “hora amateur/ auto-serenata. Mis instrumentos son viejos, no traigo puestos pantalones, sentí ganas de tocar esta triste canción. Call It Off por las amigas Tegan and Sara.”

Este tema del dúo se desprende del álbum The Con del año 2007. Y para el que en su décimo aniversario tuvo una compilación con colaboraciones de diferentes artistas, entre los que también se encontraba Hayley, pero en aquella ocasión interpretando la canción Nineteen.

Previamente Williams ya también le había hecho cover a Phoebe Bridgers con la canción Smoke Signals como parte de su “hora amateur”. Durante la cual también interpretó In The Mourning tema de su banda Paramore y uno de sus últimos sencillos como solista Roses/ Lotus/ Violet/ Iris. Todos los videos aún los puedes checar en sus highlights de Instagram.

Te dejamos a continuación su cover a Call It Off de Tegan and Sara:



Hayley Williams está por lanzar completamente su primer álbum solista Petals For Armor. Hace unos meses ya nos había compartido la primera mitad, así como también nos ha ido dando algunos sencillos más. El último fue My Friend, una canción que compuso para todos sus amigos que la han apoyado durante todo este tiempo, principalmente Brian O’Connor.

Petals For Armor se estrenará el 8 de mayo vía de Atlantic.

Créditos foto de portada: Lindsey Byrnes.