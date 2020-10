Hayley Williams anunció el lanzamiento de un vinyl edición especial titulado Self-Serenades, en el que incluirá versiones acústicas de algunos tracks de Petals For Armor y una canción nueva.

Si le has seguido los pasos a la cantante de Paramore durante esta cuarentena, seguramente habrás escuchado su sección “hora amateur/auto serenata”, durante la que Williams nos brindaba canciones en acústico, ya sea de su álbum debut solista, de Paramore o covers a sus artistas favoritos.

Pero la cosa no quedó ahí, sino que algunas de estas auto-serenatas dieron el siguiente paso y serán puestas en un nuevo vinyl de 10” edición especial. Las afortunadas canciones que formarán parte de este disco son “Simmer” y “Why We Ever” de Petals For Armor y una canción nunca antes escuchada titulada “Find Me Here”.

Serán alrededor de 10,000 copias las que se imprimirán de Self -Serenades, las cuales vendrán en un vinyl de colores. Éste ya se encuentra disponible para pre-ordenar dando click aquí pero se prevé comiencen a ser entregados hasta el 18 de diciembre.

Petals For Armor, el álbum debut solista de Hayley Williams, fue estrenado el pasado mes de mayo y en su promoción, la cantante planeaba hacer una extensa gira. Sin embargo, debido a la pandemia esta tuvo que ser suspendida y en su lugar fue que llegó la “hora amateur-auto serenata”.

Además de que también nos ha deleitado con algunas presentaciones en línea como su más reciente participación en el concierto tributo a Ruth Bader Ginsburg.

Foto de portada vía Instagram Hayley Williams.