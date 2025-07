Hay Festival Querétaro Literatura y Pensamiento

El Hay Festival Querétaro cumple 10 años, su núcleo principal son las letras, reconocidos escritores y escritoras internacionales presentarán sus obras más recientes y representativas. Con una fuerte presencia de letras americanas de todo el continente, desde Canadá hasta el Cono Sur, además de autores y autoras de Europa, Asia y por supuesto, México.

Desde Guatemala llega Arnoldo Gálvez, con su nueva novela, publicada este año, La era glacial, en la que dos hombres consumidos por la enfermedad y el peso de sus propias vidas se encuentran por última vez.

De Colombia: Piedad Bonnett en La mujer incierta, cuenta su propia historia. Con una prosa poética y contundente. La galardonada con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2024 parte de sus vivencias, aborda las diferentes épocas que ha presenciado, y reflexiona sobre los factores que definen nuestra cotidianidad.

La brasileña Mariana Salomão Carrara ganó el Premio São Paulo de Literatura 2023 a la mejor novela con Si no fuera por las sílabas del sábado. Es una novela que incide en la intimidad de las relaciones humanas en momentos de vulnerabilidad, mientras habla de muerte, maternidad, amistad y las infinitas posibilidades de los afectos.

La chilena Paulina Flores con La próxima vez que te vea, te mato. Con una voz a medio camino entre Violeta Parra y Bad Bunny, traza una tragicomedia en una relación no monógama en la que se ve envuelta la protagonista, una joven chilena que llega a Barcelona para estudiar un posgrado en Literatura. Flores fue seleccionada por la revista Granta como una de las narradoras más prometedoras en español menores de 35 años.

De Argentina, Michel Nieva, otro de los seleccionados por Granta, gracias a su estilo «gaucho-punk», en el que fusiona la tradición gauchesca con la estética cyberpunk en novelas como ¿Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos? y La infancia del mundo.

De Argentina también Liliana Viola, ganadora del 6º Premio Anagrama de Crónica / Fundación Giangiacomo Feltrinelli 2024 por La hermana, obra en la que reconstruye la historia de Martha Pelloni, religiosa que en los años noventa se dio a conocer por buscar justicia para María Soledad Morales, estudiante de Catamarca violada y asesinada por jóvenes de la élite. Pelloni encabezó las «marchas del silencio» que culminaron con la caída del gobierno.

Para la serie de Parejas literarias del Hay Festival y el British Council, la charla de la escritora británica-palestina Selma Dabbagh —junto a la mexicana Elisa Díaz Castelo—, conversarán sobre Out of It, ambientada en la Franja de Gaza, con una familia atrapada entre la ocupación israelí, el autoritarismo interno y sus propios conflictos personales.

De India y Sri Lanka. Sonia Faleiro ,fundadora del programa de mentorías South Asia Speaks, que busca amplificar las voces literarias emergentes en dicha región. Con ese objetivo en mente, a finales del año pasado publicó How I Write: Writers on Their Craft, una compilación de conversaciones con escritores/as del sur de Asia, en la que participó V. V. Ganeshananthan (Sri Lanka/EE.UU.), autora de Brotherless Night.

Hay Festival Querétaro se realizará del 4 al 7 de septiembre, Consulta la programación completa en: https://www.hayfestival.com/queretaro/inicio