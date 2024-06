Havok: Entre tacos, montañas y metaleros

Havok es una de esas bandas que tiene su pegue en México, un país en el que hay cientos de memes y chistes chafas sobre los thrasheros, pero eso tiene su origen en una realidad: hay muchos fans del thrash. Tal vez podamos decir que se trata de una banda que está en la parte media alta de la tabla de posiciones del género. Para ponerlo de otra manera, su hacemos una pirámide de diez pisos con el Big Four en la punta y de ahí vamos llenando los pisos subsecuentes con más bandas, ellos deben estar por ahí del cuarto peldaño. Y en México, habrá quien lo debata y los quiera más arriba.

La semana que viene, David Sánchez cumplirá 36 años de edad. Joven, aunque dice que no tanto como para no recordar el mundo sin Internet. Como sea, hoy en día las bandas no siempre tienen sellos discográficos, sacan discos en Bandcamp y demás. Parece que nadie necesita sellos, ¿cuál es su opinión? “De hecho nosotros vamos a sacar el siguiente material de manera independiente, sin disquera, y estamos muy contentos. Yo soy de esa última generación de niños estadounidenses que supimos lo que era crecer sin Internet y ya cuando tenía como seis, siete años fue que Internet realmente despegó. Me tocó salir a la calle y andar en bici con los amigos y que tus papás te dijeran que debías regresar a casa cuando empezara a oscurecer. Creo que los niños de hoy no saben cómo es eso”.

Ok, pero volvamos a la decisión de obviar la idea de un sello discográfico. ¿Por qué? “Porque las cosas han cambiado muchísimo desde que comenzamos. Creo que estar con un sello era como poner un pie en la puerta, ayudaban mucho a que no se cerrara, le daban legitimidad a la banda, era como un sello de garantía del tipo ‘esta banda es lo suficientemente buena para tener una disquera así que deberías escucharla’. En la actualidad las cosas son muy diferentes, creo que las bandas pueden trascender sin ese apoyo, es más fácil hoy que hace 20 años cuando empezó Havok, por ejemplo. Entonces quisimos hacerlo así porque ahora contamos con todos los recursos que necesitamos para hacerlo nosotros solos, a diferencia de 20 años atrás. A título personal yo ya estoy harto de hacer arte que le genere dinero a alguien más. Quiero que mi arte y mi trabajo generen dinero para la gente que lo crea”.

La independencia suena bien, aunque justo en este tiempo, el vinil está de vuelta. ¿Planean sacar CD y vinil o será nada más digital? “Haremos ambas cosas. Sí habrá producto físico porque aún hay mucha gente que prefiere tener un CD o un vinil, y para ser honesto creo que aunque hay gente que escucha la mayoría del tiempo su música en plataformas, aún compran viniles porque les parece chido, es poco común, sustancioso, pesado, el arte es grande y puedes ver todos los detalles, es más fácil leer las letras mientras escuchas las canciones. He visto gente que los tienen solo para exhibirlos, los enmarcan con medio disco de fuera para que luzca el color del vinil, es parte de lo que hace que sea un formato chingón, por eso hay quienes lo compran, aunque no lo pongan en la tornamesa”.

La gente en México a veces piensa que las bandas estadounidenses, normalmente pueden vivir de la música, ¿qué tan cierto es? “No es imposible pero sí es muy difícil, y es una de las razones por las que decidimos sacar música de manera independiente, porque en el pasado hemos tenido mucha gente que escuchaba nuestra música pero a nosotros nos tocaba muy poquito dinero al hacer cuentas. Por ejemplo cuando sales de gira, el inmueble se lleva una parte, el promotor se lleva la suya, tu agente de booking, el manager, la disquera se queda una tajada grande de tus ventas y streams, y luego debes pagar por la mercancía que vendes, pagas gasolina para llegar a tocar, pagas hotel, renta de la camioneta, si tienes gente que te ayuda debes pagarles, y al final de todo eso, lo que llega a quedar libre lo repartes entre la banda”.

Havok de gira con Discharge

“Yo también hago otros trabajos, soy ingeniero de audio y mezclo discos para otras bandas, hago sonido de sala, de monitores y con eso complemento mi ingreso, porque cuando sales de gira sabes que al final habrá algo de dinero, pero los tiempos entre gira y gira no hay remuneración y las cuentas siguen llegando así que por eso cada uno debe encontrar la forma de mantenerse en esos tiempos muertos”.

Con el nombre que tiene no se necesita un estudio genealógico para determinar que tiene origen hispanoamericano, aunque en Estados Unidos el apellido no lleve tilde (escribirlo Sanchez y no Sánchez no es falta de ortografía, es que los gringos no la usan). Aún así, es probable que sea segunda o tercera generación así que al preguntarle qué le viene a la cabeza si uno le menciona México, la respuesta es típicamente estadounidense: “Tacos, montañas y metaleros muy entusiastas, algunos de los mejores fans para el metal en todo el mundo están en México”. Es una respuesta suficiente, y seguramente en la gira con Discharge y Midnight (jueves seis de junio en el Café Iguana de Monterrey, el viernes siete en el Foro Independencia de Guadalajara y el sábado ocho en el Circo Volador de la Ciudad de México) la gente demuestre que tiene razón.

