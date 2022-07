Por diferentes razones de verdad creo estar dentro de un “verano embrujado”… cruel, asfixiante… con esa sensación de sudor frío perlando la frente y esperando el colapso. Me atrajo que un álbum llevará por título Whole, por lo estaba convencido de que al darle play encontraría respuestas varias a través de Haunted Summer y no me fue mal en la pisca.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Whole está conformado tan sólo por 9 canciones que resultan suficientes para masajear al alma con atmósferas que se mueven entre el indie folk y el dream pop -uno muy moderado-. Quizá me constaba trabajo entender por qué volvía -y aún vuelvo- a estas piezas y hasta que me he puesto a hurgar en lo que hacen Bridgette Moody y John Seasons encontré que el tema titular es una canción sobre la pérdida: -¡he ahí la respuesta!-.

Pero de entrada, quedé atrapado por el sonido de un órgano casi eclesiástico que está al principio de “Empty nostalgia” -el corte de apertura- y que me hace el guiño acerca del nulo sentido de asomarse al pasado, dado que está vacío. Bridgette cuenta que muchas de sus canciones anteriores eran cartas de amor entre ellos, pero que ahora son misivas hechas para gente que los ha inspirado, pero también hecho enfurecer; al final estos temas son descritos como la última esperanza de reconciliación con esa gente a la que se las escribieron.

Whole termina siendo un disco melancólico, pero no es triste; ¿acaso el arte no se alimenta todo el tiempo de las paradojas y las contradicciones? Para la pareja de angelinos que han grabado su tercer Lp se trata de una serie de cartas conformada por el amor y la frustración hacia las personas a las que van dirigidas.

Así sucede en una muy efectiva “Mary” y en la más que significativa “You Put Muy Love Out The Door”. Estamos pues ante un disco ideal para los seguidores de Mazzy Star y The Sundays, estamos delante de un Manual para pertenecer a la cofradía de los tristelices -siempre a la mitad de las sensaciones-.

Antes de alejarnos de Whole todavía nos podemos regodear en “Black Heart”, en la que sube la intensidad y el acompañamiento electrónico es más perceptible; una belleza dedicada una vez más a los grandes contrastes y que hace lucir a la guitarra acústica.

Siento sobre mis hombros el peso del mundo y en otros momentos me siento contemplando la inminente caída desde fuera de mí, pero toda esa inquietud se sosiega mientras transcurre Whole y eso ya es mucho decir.

