Harry Styles ha compartido un nuevo video para “Late night talking”, extracto de su más reciente álbum Harry’s house, con el que no sólo llegó una ola de memes, sino también de teorías respecto a lo que el cantante nos quiere decir con este audiovisual.

Desde que el ex One Direction se lanzó como solista, su estrategia se ha basado en jugar un poco con la mente de sus fans, por lo que, a través de sus canciones y videos, suele compartir pequeñas pistas de su historia y quién es él en realidad, más allá de la súper estrella pop que todos conocemos. Por supuesto, el video de “Late night talking”no es la excepción y tras su estreno las teorías comenzaron a surgir, con la mayoría señalando que en esta ocasión Styles habla de su sexualidad.

Este tema en especial siempre ha sido un enigma, ya que a pesar de que Harry Styles nunca ha hablado abiertamente de ello, a lo largo de los años se ha comentado mucho de un supuesto romance que tuvo con su ex compañero de banda Louis Tomlinson. Aunque por otra parte, su historial de relaciones con modelos y cantantes, como Taylor Swift, Kendall Jenner y Camille Row, le ha llevado a obtener la imagen de “mujeriego”. Actualmente mantiene una relación estable con la cineasta Olivia Wilde, quien es diez años mayor que él, pero eso no ha sido impedimento para que su vida personal siga causando controversia.

Bajo este contexto, es que llegamos al nuevo clip del británico. El audiovisual viene protagonizado por él mismo y básicamente nos muestra cómo emprende una travesía que lo ubica en diferentes escenarios, algunos incluso muy fantasiosos, que siempre incluyen una cama diferente. Según algunas teorías, cada cama representa una idea o enfoque en la vida de Harry: desde quien es él cuando está solo, sus relaciones públicas, los rumores de sus relaciones con mujeres y la teoría “larry”.

Uno de los fragmentos que más controversia causó, es en donde el cantante aparece muy feliz en una cita privada con un hombre, quien luce una playera azul con el número 17 (mismo que Louis Tomlinson solía utilizar); seguido de una escena en la que Harry cambia de cama, ahora acompañado de una mujer en un lugar público. Con esto, muchos han deducido que se trata de una alusión a su verdadera sexualidad y la imagen que ha tenido que mantener frente al público para “no ser juzgado”.

Otra teoría apunta a que con el video de “Late night Talking”, Harry Styles sólo hace un tipo de repaso por todo el huracán mediático que ha atravesado y los rumores respecto a su sexualidad. Aquí la escena que es clave es cuando el músico está casando a una pareja de mujeres, antes de que comience a llover y él caiga en un vacío; lo cual se podría entender es una representación de “la tormenta antes de la calma”, ya que posteriormente Stylesparece sobrellevar bien el diluvio desde su cama, es decir, aprendió a lidiar bien con la fama y el caos que llega con ella.

En fin, todas son meras teorías y quizá sólo se trate de una jugada de su parte para alborotar las redes. De cualquier forma, le ha salido bastante bien.

SIGUE LEYENDO: EL DÍA QUE EL CHAPO TRAJO A ONE DIRECTION A MÉXICO