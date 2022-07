Harry Styles vuelve a colaborar con Gucci, ahora con una colección en la que ya también se involucró de forma creativa.

Desde hace algunos años es imposible hablar del cantante británico sin relacionarlo con la casa de lujo, más específicamente con su director creativo Alessandro Michele; por lo que era de esperarse que en algún punto Styles y Gucci llevarán su relación a otro nivel, y ese momento por fin llegó.

A través de una conferencia de prensa sorpresa, se anunció el lanzamiento de HA HA HA, la nueva colección de la marca de ropa en colaboración con Harry Styles, en la cual, con 25 diferentes looks se engloba la visión, amistad y cariño que comparten Michele y el ex One Direction.

Según reveló el director creativo de Gucci, la idea este proyecto nació de conversaciones vía Whatsapp entre él y la estrella pop, así como de las pocas veces que llegaron a coincidir en la misma ciudad. “Empezó como dos niños jugando, ya sabes, de una manera muy natural”, dijo, y añadió que la colección comenzó a concretarse hace un año.

“Es más sobre la vida, ¿sabes? Porque cuando conectas con alguien de una forma muy profunda, no hay realmente una manera de hacerlo. Es simplemente algo que sucede”, agregó Alessandro Michele, asegurando que los diseños de las prendas se dieron en un intercambio mutuo.

Inspirados en el estilo de la década de los 70, Harry Styles y Gucci han incluido en su colección abrigos, blazers, zapatos, accesorios, playeras y pantalones acampanados, los cuales vienen con colores vibrantes, lyrics de las canciones del artista y la caricatura de un oso gruñón que se ha convertido en el sello principal de la cápsula.

HA HA HA se pondrá a la venta en octubre de 2022.

Todas las fotos tomadas del Instagram de Gucci.

