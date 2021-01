Harry Potter es de las franquicias más grandes y famosas en la pantalla grande; adaptando de forma magnánima sus libros en el cine la saga de 8 películas se ha vuelto un obligado de ver para todo aquel que ha leído los libros en algún momento de su vida. Recientemente, un rumor empezó a correr sobre una serie en desarrollo, a lo que Warner Bros. salió a declarar.

Según el medio Variety, una serie de la historia que vimos en Harry Potter estaba siendo desarrollada por Warner Bros. para ser transmitida únicamente por su servicio de streaming de HBO Max; situación que tuvo que ser desmentida por la productora después de que esta noticia empezara a hacer mucho ruido en redes sociales.

A través de un comunicado en Twitter; Johanna Fuentes, jefa de comunicaciones de la productora informó que ni Warner Bros. ni su plataforma de streaming HBO Max estaban trabajando o planeando ninguna serie sobre la historia de Harry Potter:

“DECLARACIÓN DE WARNER BROS. Y HBO MAX: no hay ninguna serie de Harry Potter en desarrollo en el estudio o en la plataforma de streaming”

Después de esto miles de fanáticos que ya habian visto la noticia en todos lados debido a que el rumor se esparció de manera increíblemente rápida se mostraron algo tristes y confundidos. Ya que si bien, no se ha seguido la historia de Harry Potter si se han estado desarrollando historias afines a la saga original; como lo han sido las entregas de Animales Fantásticos.

Aunque el tuit desmiente la creación de una serie que de continuación a los hechos vistos en la última película no significa que en el futuro algo así no pueda suceder; o alguna otra producción mágica que no este ligada directamente a Harry Potter pero si que siga abarcando más sobre el vasto mundo mágico.

Crédito foto de portada: Warner Bros.