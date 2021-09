Si eres amante del cine de terror este es tu momento de brillar, ya que una empresa estadounidense estará pagando por aventarse un intenso maratón de películas de horror.

Con Halloween acercándose, nuestras ganas de disfrutar de un buen espeluznante filme que nos quite el sueño son cada vez más grandes, pero, ponte listo, que una actividad que haces por simple gusto y placer, este año puede dejarte un dinerito extra.

Resulta que la compañía FinanceBuzz estará seleccionando a una persona para ver 13 películas de terror en un lapso de nueve días. El plan es que mientras el espectador lleve a cabo el maratón, sea monitoreado con un smartwatch Fitbit que traducirá la frecuencia cardiaca que experimenta durante las películas. Como retribución, el participante recibirá 1,300 dólares.

El objetivo de este experimento es saber si los largometrajes de alto presupuesto generan sustos más fuertes que las de bajo presupuesto. “Las películas del género de terror son las más rentables, independientemente del presupuesto establecido para filmarlas”, comentó al respecto FinanceBuzz.

Debido al concepto del experimento es que la lista de películas contiene puros clásicos de terror modernos como Saw, Actividad paranormal, Annabelle, Halloween (2018), Amityville horror, A quiet place, Insidious, Get out, entre otras.

Cabe mencionar que la convocatoria sólo estará abierta para residentes de Estados Unidos que tengan más de 18 años, así que si cumples con los requisitos tienes del 26 de septiembre al 1 de octubre para postularte. Igual toda la información la puedes consultar dando click aquí.

Foto de portada tomada del Facebook de Annabelle.