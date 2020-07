Sin duda el mundo cinematográfico ha sido uno de los más afectados por la pandemia de COVID-19. Muchos estrenos han tenido que ser postergados, incluyendo el de la tan esperada secuela de Halloween (2018), titulada Halloween Kills.

La noticia la dio a conocer John Carpenter con un comunicado publicado en sus redes sociales firmado por él y David Gordon Green. En este explican que debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, se ha tomado la decisión de posponer el estreno del filme hasta octubre de 2021, el cual originalmente sería en el mismo mes pero de este año.

Carpenter comenta que este cambio se realizó con el fin de brindarle a los fans una experiencia cinematográfica completa. Ya que de ser estrenada este año, se tendrían que enfrentar a una situación limitada.

Sin embargo, la buena noticia es que al ser postergado el lanzamiento, Universal accedió a que el filme sea estrenado no sólo en las salas de cine tradicionales, sino también en IMAX:

I know you all have been looking forward to an update on the status of "Halloween Kills". Here it is: pic.twitter.com/EWivyipYgR

— John Carpenter (@TheHorrorMaster) July 8, 2020