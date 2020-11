Haim ha lanzado “Feel The Thunder”, la pista más pesada de su carrera hasta la fecha. La canción está lista para aparecer en la banda sonora de la próxima película familiar, The Croods: A New Age.

Es la primera vez que escuchamos a las hermanas Haim de esta forma. En “Feel The Thunder” han decidido alejarse del pop rock y su estilo tan soft que las caracteriza y se acercaron a un metal muy ochentero

La pista fue subida originalmente en un video no listado de YouTube por Back Lot Music, el editor responsable de seleccionar las bandas sonoras de los proyectos cinematográficos de NBC. La canción se lanzará oficialmente como parte de la banda sonora de la película que saldrá el 20 de noviembre.

Haim ha trabajado en esta canción junto a Ariel Rechtshaid, productor de sus tres álbumes de estudio. Rechtshaid es un gran fan de Guns n’ Roses, y el fue quien las ayudó a adquirir este sonido. Además, como han confesado a la revista Rolling Stone en una entrevista, ha sido una gran oportunidad de hacer música rock para una película infantil. Haim se refieren al rock como un género que ellas crecieron escuchando, pero que cada vez está más desaparecido, sobre todo en el ámbito infantil.

“Nunca antes había intentado hacer música así, así que fue como un experimento loco”. comentó Danielle Haim, frontwoman de la banda. The Croods: A New Age se estrena en los cines del Reino Unido el 5 de febrero de 2021.