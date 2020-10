Las hermanas Haim están de vuelta ahora con el videoclip para “Man From The Magazine”, extracto de su más reciente material discográfico Women In Music Pt. III.

El video, como los anteriores, también fue dirigido por Paul Thomas Anderson. Y de acuerdo con un post en la cuenta de Instagram de Haim, el clip fue grabado el mismo día en que realizaron el shooting para la portada del disco.

Sobre lo que explicaron:

Paul vino con la idea después de haber escuchado el álbum completo y ambos sentimos fuertemente que esta canción en particular necesitaba un visual. Así que puse un micrófono y lo canté en vivo en medio del deli.

La locación del audiovisual fue el restaurante Canter’s Deli, el mismo que aparece en el artwork del álbum y en donde también filmaron el video de “Now I’m In It”. Pero en éste clip la única que aparece es Danielle Haim.

Este comienza con Danielle detrás de la barra de servicio del restaurante cantando, mientras al mismo tiempo toma las órdenes de los clientes. Así transcurre todo el clip hasta que al final ella le dice directamente a un cliente masculino la línea de la canción “you don’t know how it feels / to be cunt”.

Mientras que respecto al significado de “Man From The Magazine”, las Haim explicaron que la canción viene de la incómoda situación que han tenido que experimentar con los periodistas al ser mujeres que hacen música. Además de que revelaron que hay varias versiones y que probablemente algún día liberen otra.

Te dejamos por acá el video oficial y recuerda que Women In Music Pt. III se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.