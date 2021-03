En un plano de existencia muy alejado del nuestro, H3000 es el nuevo proyecto musical de Luke Steele (Empire Of The Sun, The Sleepy Jackson) y Jarrad Rogers (Charli XCX, Lana Del Rey), que busca sintonizar el corazón con una frecuencia del año 3000, donde las imágenes profundas y las melodías desafíen al oyente para hacer una conexión.

Ya sea por la fragilidad del corazón humano, una tragedia transformadora o el amor por lo extraño, H3000 surge de un encuentro casual y un mundo musical aún por explorar. Únete a “LUKE 18” y “MSTR ROGERS” en este viaje trascendental mientras afrontan el año 3000 juntos.

Su obra debut, “July Heat“, se centra en una de las verdades más duras y omnipresentes de la vida. Como dice Steele: “¿A quién vas a servir? Es el diablo o dios, pero tienes que servir a alguien “. En ese sentido, “July Heat“ es compleja y variada, Steele entona una poesía dolorosa sobre los sintetizadores de Roger.

“¿Por qué siempre necesito un descanso / cuando quería ser libre?” se pregunta: “Sí, tienes que servir a alguien, lo sé / Esto no es un programa de televisión“. Terminando la canción con una nota de ambigüedad inspirada, es un tratado impresionante sobre los muchos caminos que uno puede tomar.

La música más querida de la historia se basa en la mezcla en tiempo real de la vida y el arte, y H3000 es una colaboración de ambos elementos. “Una conexión espiritual”, como dice Rogers. Cuando la pareja llegó al estudio, según Steele, fue como ser transportado al mundo de una película clásica de Spielberg de los 80, Rogers entrando con su gorra de béisbol al revés y zapatillas altas: el dúo, los héroes sin pretensiones de su propia historia de realismo mágico.

Crédito foto de portada: Cortesía