Gwen Stefani estrenó un nuevo sencillo titulado “Let Me Reintroduce Myself”, siendo este la primera música que la cantante comparte en los últimos cuatro años.

Esta nueva canción llegó como una intensa fusión de reggae con el clásico pop al que Stefani siempre le ha apostado. Además de que su lanzamiento lo acompañó con un colorido lyric video.

La nueva canción originalmente fue estrenada con un espectacular show que la cantante dio en The Voice, programa estadounidense en el que ella participa como jueza. Ya también se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Desde 2016 con el álbum This Is What The Truth Feels Like, Gwen Stefani no lanzaba música “formalmente”. Y lo decimos así porque en 2017 la cantante sorprendió a sus fans con un especial álbum con temática navideña, You Make It Feel Like Christmas, el cual de hecho este año tuvo un reedición de lujo.

Hasta el momento no se ha anunciado que el estreno de “Let Me Reintroduce Myself” se trate de un nuevo material discográfico que está por llegar. Pero igual no dejes de estar al pendiente de las redes sociales de Gwen Stefani que puede que aún haya más sorpresas por venir.

Te dejamos a continuación el video de “Let Me Reintroduce Myself”:

Foto de portada tomada del Facebook de la cantante.