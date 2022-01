Tenemos muy buenas noticias para todos los fans de Gustavo Cerati: un documental inédito sobre el líder de Soda Stereo se ha publicado en YouTube.

La imágenes nunca antes vistas, según se reportó, corresponden a un show que el fallecido músico ofreció en el Polideportivo General Paz de Córdoba el 11 de abril de 2003, parte de la gira Siempre es hoy. El documental se subió a través del canal de Planeador V, grupo de músicos que desde hace 15 años se ha dedicado a interpretar canciones de Cerati en diferentes partes de Latinoamérica.

En el mismo video, los músicos aclararon que el documental fue creación de Juan José Antonelli, quien durante uno de sus shows los contactó para que le ayudaran a compartir el video con fans de Gustavo Cerati, ya que él no contaba con el tiempo ni el canal para hacerlo.

Acerca del proyecto, el autor del documental comentó: “Lo que pasó con Gustavo me enojó mucho, con el destino, con la vida. Quería, como todos, disfrutarlo más. Deseaba volver a verlo tocar en vivo y su partida me dolió, me angustió mucho. Estaba en ese proceso, algo peleado incluso con las bandas ‘tributo’, que lo hacían tan mal y de manera hasta algo irrespetuosa. Había escuchado hablar de Planeador V pero como que no tenía interés ni voluntad de ir a verlos por esto que les contaba, por el dolor por lo sucedido y por entender que estas bandas maltrataban su legado”.

“Hasta que un día acepté la invitación de unos amigos de ir a ver Planeador en Studio Theater, allá por 2016. Llegué algo escéptico y con pocas expectativas. Arrancaron, me gustó la puesta y esos primeros acordes los sentí familiares. Al promediar esa primera canción, cerré los ojos y lo escuché a Gustavo. Seguí escuchando unos segundos más así y ese dolor que traía se transformó en lágrimas de emoción. Lo sentí en el cuerpo. El corazón me explotaba”, agregó.

“Desde ese momento, disfruto a Planeador cada vez que puedo ir a verlos. Este video que comparto con la banda (y con todos ustedes) es mi manera de decirles ‘GRACIAS’. Gracias Gustavo por tu música. Gracias Planeador V por interpretarlo con tanto cariño y respeto”, concluyó.

Te dejamos a continuación el documental:

Foto de portada tomada del Facebook del artista.