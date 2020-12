Guns N ’Roses anunció hace un par de meses una serie de máquinas de pinball “Not in This Lifetime “, siguiendo el modelo de la exitosa gira de reunión de la banda con el mismo nombre.

Los juegos de arcade fueron co-diseñados por Slash. Las máquinas son fabricadas por Jersey Jack Pinball y están disponibles en tres ediciones: estándar, limitada y coleccionista, cada una con un diseño diferente en su cuerpo.

Las máquinas cuentan con una banda sonora de 21 canciones que refleja de una forma fidedigna el setlist de canciones que Guns N ’Roses tocaron en su gira” Not in This Lifetime “, que vio el regreso de los miembros clásicos Slash y Duff McKagan.

En una entrevista con Consecuence of sound, Slash habló un poco más sobre su amor por este tipo de juegos: “Realmente no me metí en el pinball hasta principios de los 90, de repente me convertí en pinball. El primer juego que recuerdo haber recibido fue “The Addams Family”. Y así fue en esa época, que creo que fue como en 1993; luego fue el “Parque Jurásico” de Data East, y simplemente me metí en él. Fui a la empresa Data East y terminamos haciendo una máquina de pinball de Guns N ‘Roses en 1994. Por eso, he estado obsesionado con ella desde entonces. Ahora tengo como 17 máquinas de pinball con las que juego todo el tiempo.”

Cuando se le preguntó acerca del nombre de la maquina en alusión a la gira con el mismo nombre, Slash respondió:

“Quería que fuera una experiencia de concierto inmersiva y realmente incorporar un montón de elementos de nuestros espectáculos reales. Y el representante de Jersey Jack dice: “Bueno, déjame contactarte sobre eso”. Y un mes después o algo así, me llamó y había luz verde. Así que me puso en contacto con Eric Meunier, que es el tipo oficial de diseñador de juegos o jefe del equipo. Y comencé a repasar muchas de las diferentes ideas que tenía; sobre la iluminación de conciertos, y también para traer parte del contenido de nuestros videos en vivo que tenemos detrás del escenario, y solo tener todos estos otros elementos diferentes en él. Y también para tener todas las canciones, creo que tiene 21 canciones.

Foto tomada de Instagram