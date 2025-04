Guitarricadelafuente sucumbe al amor y a las corrientes en “Tramuntana”

La búsqueda de la mejor canción posible es un móvil eterno no sólo para los creadores sino también para los escuchas menos complacientes… se trata de una forma de expresión que sigue evolucionando, que es elusiva y, que en momentos, también sabe asomarse al pasado… tal como lo ha entendido Guitarricadelafuente en “Tramuntana”.

Comienza con una instrumentación muy sutil… apenas un discreto rasgueó de guitarra para acompañar a la voz: “No intentes ocultar/ Es imposible de esconder/ Tu lado más animal/ Talón de Aquiles”. Y Álvaro Lafuente interpretando de modo lánguido, pero con efecto dramático.

Lo curioso es que“Tramuntana”se basa en un tema de Gino Paoli, un clásico de la música italiana casi desconocido para las nuevas generaciones. Guitarrica parte de “Il cielo in una stanza”que data de 1960, cuando la interpretó Mina en aquella época.

Conforme avanza la canción va tomando una estructura orquestal y eleva la intensidad a través de frases como: “Te has jugado la piel/ Por una vida insólita/ Hoy me dejo llevar/ Me someto a la música”.

Y esa última frase tiene un poder conmovedor, además de mostrar la capacidad de Guitarricadelafuente a la hora de componer y combinar casi un spoken word con el tufo de una añeja balada romántica italiana.

“Tramuntana” está destinada a cerrar Spanish Leather, el próximo álbum del nativo de Benicassim y del que ya hemos escuchado también “Futuros amantes” y “Full Time Papi”.

¡Vaya canción que va de menos a más! Guitarricadelafuente, a sus 27 años, se afirma como un artista de formas peculiares que sigue buscando formas varias para la canción, como en está ocasión en que alude a un viento frío que viene del norte y sacude a las islas Baleares; Álvaro termina usándolo para rematar con frases de fondo poético: “Convéncete/ No le pongas barrera/ Sucumbe al amor/Y a las corrientes”.

