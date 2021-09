Netflix ha compartido un par de detalles de su nueva producción en colaboración con Guillermo del Toro.

La plataforma de streaming anunció el día de hoy que este nuevo proyecto, creado y producido por el aclamado cineasta mexicano, ha sido titulado Guillermo del Toro’s cabinet of curiosities y contará con todo un elenco y equipo de lujo.

Hasta el momento, se tienen confirmados ocho episodios de esta serie antológica que promete cambiar las “nociones tradicionales del horror”. Cada entrega presentará una historia diferente desarrollada por escritores y directores elegidos personalmente por Guillermo del Toro.

Según reveló Netflix, a lo largo de la serie podremos encontrar tramas que van de lo macabro, mágico, grotesco, hasta lo más siniestro y espeluznante. En su mayoría, las historias tendrán como base algún relato de escritores como Michael Shea, H.P. Lovecraft, Henry Kuttner y la autora de cómics canadiense Emily Carroll.

Además, Guillermo del Toro también aportará con dos de sus cuentos originales, mientras que el productor Aaron Stewart-Ahn y el director Panos Cosmatos contribuirán con una historia.

En cuanto al elenco, se ha confirmado la participación de reconocidos actores y actrices como Essie Davis (The babadook), Andrew Lincoln (The walking dead), Crispin Glover (Back to the future), Peter Weller (Robocop) y David Hewlett (Stargate Atlantis). Aunque se espera que se anuncien más.

Esperamos pronto tener nuevas actualizaciones.

Foto de portada tomada del Facebook de The shape of water.