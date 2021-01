Guillermo del Toro es fanático de los monstruos en el cine. Sin duda, una de las películas donde más explotó y demostró su fascinación por estas enormes criaturas fue en la fantástica primera entrega de Pacific Rim, donde vimos a Kaijus peleando contra robots gigantes. Ahora, el director ha comentado su interés por que el MonsterVerse y Pacific Rim se unan en algún punto.

Con el nuevo tráiler de Godzilla vs. Kong todo el mundo se volvió loco, siendo de los tráiler más vistos en la historia y rápidamente dividio a la audiencia entre si son Team Kong o Team Godzilla, pero no solo creo divisiones. Para Guillermo del Toro este avance le despertó la curiosidad y se encuentra bastante interesado en unir a las dos franquicias de monstruos más grandes que ha habido en los últimos años.

Todo empezó en Twitter; cuando un usuario compartió una imagen de la película a lo que el director Stephen King respondió con que “Todos deberían mirar Titanes del Pacífico de Guillermo del Toro” por lo que el director no tardo en aparecer y lanzar el siguiente tuit:

“Personalmente, me encantaría ver las batallas navales neón, la demolición de edificios, etc. porque en secreto, tal vez, el Universo de Pacific Rim coexiste en el Kaijuverse de Legendary y, tal vez, ¡algún día puedan unirse! Hablo solo como fan, por cierto. NO hay planes de regresar.”

Esto podría ser una una oferta interesante para Legendary Pictures, ya que un crossover entre ambos universos sería un evento enorme en la pantalla grande. Aunque, primero habrá que esperar a que Godzilla vs. Kong sea estrenada. La cinta se retrasó unos días en su estreno, cambio del 26 de marzo al 31 de marzo. ¿Te gustaría ver este encuentro?

Crédito foto de portada: Legendary Pictures