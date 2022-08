Si eres de los que se la pasa navegando en TikTok, seguro ya habrás escuchado el mashup que combina “Desvelado” de Bobby Pulido con “As it was” de Harry Styles. Bien, pues como la creatividad del mundo del internet es infinita, ya existe un canal de YouTube que se dedica específicamente a crear este tipo de tracks “gruperos aesthetic”.

Bautizado como Bonafunk, este usuario creó toda una lista de reproducción con mashups que mezclan algunos de los clásicos del género regional mexicano con éxitos de las estrellas pop más grandes del momento. Así que si quieres bailar o echarte una buena chilladita sin perder tu imagen de chavitx aesthetic, aquí tienes varias opciones para escuchar.

Entre los temas que destacan en la lista “gruperas aesthetic” está una combinación de “Deja vu” de Olivia Rodrigo con “Desvelado” de Bobby Pulido, una de “Me gusta vivir de noche” de los Tucanes de Tijuana con “Only angel” de Harry Styles y otra de “De contrabando” de Jenni Rivera con “I’m not the only one” de Sam Smith. Sin mencionar que existe uno de My Chemical Romance y Palomo; sinceramente, pura joyita.

Échales un vistazo por acá: