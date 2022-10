Tal y como sucedió con Winnie Pooh, el Grinch también tendrá una nueva película de terror.

De acuerdo con Consequence Of Sound, XYZ Films ha revelado que ya trabaja en una versión de terror del amado personaje de Dr. Seuss, la cual se titulará The mean one. En ésta ocasión, David Howard Thornton (Terrifier 2) se encargará de interpretar al Grinch, mientras que el papel de Cindy Lou Quien estará a cargo de Krystle Martin.

Dirigida por Steven LaMorte a partir de un guión de Flip y Finn Kobler, The mean one sigue los pasos del Grinch, pero con algunos cambios en los puntos clave de la historia. De inicio, la Villa Quién ha quedado fuera del filme, por lo que ahora la criatura verde vive en una montaña que domina la ciudad de Frazier Park.

Otro enorme cambio en la trama es que aquí Cindy Lou queda huérfana después de que el Grinch mata a sus padres, y 20 Navidades más tarde, regresa a Frazier Park en busca de un cierre sólo para descubrir que la sed de sangre del monstruo no se ha desvanecido. Si bien aún no hay tráiler oficial, a continuación puedes checar el primer vistazo de The mean one:

Además de David y Krystle, el elenco de The mean one se completa con Chase Mullins, John Bigham, Erik Baker, Flip Kobler y Amy Schumacher. El estudio confirmó que la película se pondrá en streaming el próximo 15 de diciembre, aunque no especificó en que plataforma se realizará el estreno.