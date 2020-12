Grimes ha compartido una nueva canción de la banda sonora de Cyberpunk 2077, “Delicate Weapon“, la cantante también aparece en el juego como el personaje Lizzy Wizzy.

El mes pasado, se reveló que bandas y artistas como SOPHIE, Shygirl, HEALTH, Let’s Eat Grandma y más serian parte de la banda sonora de Cyberpunk 2077, quienes siguieron los pasos de Run The Jewels; ya que ellos lanzón su canción “No Save Point” para el juego el mes pasado. El dúo de hip-hop aparecerá en el juego bajo el seudónimo de “Yankee and the Brave”.

Además de lanzar la canción, Grimes es un personaje dentro del juego bajo el alias de Lizzy Wizzy con el que los jugadores pueden interactuar. En una reseña sobre este nuevo juego, NME escribió lo siguiente: “A pesar de todas las controversias en las que se ha visto envuelto, este es un juego con una sorprendente cantidad de corazón. Si bien The Witcher 3 redefinió lo que los jugadores esperan de un mundo abierto; este juego de rol con ocho años de desarrollo lleva los juegos modernos a sus límites en lugar de forjar un nuevo futuro audaz.

“Cyberpunk es esencialmente Deus Ex y Grand Theft Auto; una experiencia familiar con un elemento que lo separa de sus pares, su juego de roles sin igual. Gracias a la libertad que brindan sus opciones de diálogo ricamente elaboradas, su actuación de voz constantemente brillante y el guión nítido; Cyberpunk sobresale como un videojuego basado en la narrativa, incluso si puede que no sea el clásico de redefinición del medio que muchos esperaban “.

Grimes lanzó su último álbum Miss_Anthropocene en febrero. Su quinto álbum es un esfuerzo mucho más clavado y que te da la sensación de no poder respirar, haciendo hincapié la crisis climática que se nos viene encima junto a la agitación en su vida personal. Este disco era Grimes tratando de darle sentido a su mundo cambiante.

Foto tomada de Instagram