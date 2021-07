Grimes ha revivido el conflicto con Azealia Banks, pues la cantante canadiense presentó una nueva canción en donde, según ella, se trata de: “tener que derrotar a Azealia Banks cuando trató de destruir mi vida”.

La creadora de “Oblivion” ha estado bastante ocupada creando las canciones que conformarán su siguiente disco, por lo que durante un evento que se realizó de forma virtual, se invitó a la cantante a presentar un pequeño concierto, donde además de algunos temas clásicos, pudimos escuchar sencillos nuevos.

El evento que llevó por nombre Splendour XR, el cual es un festival australiano que fue re transmitido en la cuenta de Discord de la artista, fue el espacio idóneo para escuchar 5 nuevos temas de Grimes: “Shinigami eyes”, “Love is a drug from god”, “100 percent tragedy”, “Utopia” y “Player of games”.

Al terminar su presentación, los fanáticos quedaron sorprendidos por este nuevo repertorio, pero sobre todo por el tema “100 percent tragedy”, ya que les pareció algo raro. Ante esto, Grimes aclaró que se trata de una canción para derrotar a Azealia; pues estas artistas han estado en conflicto desde 2018 luego de que la rapera lanzara una serie de acusaciones contra Elon Musk.

Ante esto, obviamente Banks no se podía quedar callada y le echó más lumbre al fuego, comentando lo siguiente: “Grimes definitivamente tiene una obsesión psicosexual conmigo. Creo que es amargura porque ella no posee la capacidad musical que yo tengo. Todo lo que hace es por pretensión y sale así… mientras que todo lo que hago es por estilo natural y genialidad”. Sin embargo, estas declaraciones fueron borradas poco después de haber sido publicadas.

Por ahora, Grimes no ha hecho ningún otro comentario al respecto, ¿pero de qué team eres?

Crédito foto de portada: Instagram Grimes / Azealia Banks