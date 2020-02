Grimes anda más activa que nunca, y es que la cantante nos compartió hoy el nuevo video para su canción Idoru. Este tema forma parte de su último álbum de estudio Miss Anthropocene, el cual fue estrenado apenas la semana pasada.

“I wanna play a beautiful game, even though we’re gonna lose, but I adore you” canta Grimes en el video, al ritmo un dulce y suave sonido. A lo largo del clip, que tiene un estilo muy kawaii, se intercalan escenas de ella interpretando la canción mientras acaricia su vientre, con otras cuantas de caricaturas de anime y videojuegos. Además de que existen dos versiones de este, una larga y otra versión corta.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Claire explicó:

Técnicamente esta era una prueba de cámara, que terminó siendo una extraña y emocional interpretación así que… no esperen los visuales más fantásticos haha, pero notamos que ‘Idoru’ se volvió la favorita de los fans y yo quería expresarles mi apreciación a todos. Por mucho, este ha sido el más gratificante lanzamiento de un álbum en mi vida/carrera.

Previamente, durante un live que realizó Grimes a través de YouTube confesó que inicialmente la idea que se tenía para Miss Anthropocene es que fuera un disco doble. Comentando que aún le es necesario estrenar ese segundo disco porque “es muy fuerte”.

Te dejamos a continuación el video (versión larga) para Idoru. Y recuerda que Miss Anthropocene ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.