A tan sólo unos días de tener al sucesor de Art Angels de 2015, Grimes estrenó Delete Forever, una canción más de su nuevo material y su video oficial.

La cantante canadiense explica que esta canción es sobre la crisis de opioides y la muerte, ya que escribió el tema el día que murió el rapero Lil Peep y se encontraba muy sensible al respecto.

Tuve amigos que murieron a causa de esto, especialmente uno de 18 años por complicaciones relacionadas a la adicción a los opioides.

El track comienza como una canción folk con sólo una guitarra que acompaña a la voz, para luego convertirse en algo más pop con baterías y arreglos electrónicos. Esta quizás sea la canción más tranquila y emocional de Miss_Anthropocene, ya que no tiene difiere bastante de ñas anteriores Violence, So Heavy I Feel Through The Earth, My Name Is Dark y 4ÆM, que son mucho más intensas y dinámicas.

En el video, Grimes aparece sentada en un trono en ruinas, sobre lo que parece un partenon que también está en decadencia. Todo esto en medio de un planeta extraterrestre, con estrellas y lunas al fondo. Fue escrito, producido y protagonizado por la artista.

Velo acá abajo:

Delete Forever también puede escucharse en plataformas de streaming. Da click en el cover del sencillo. Grimes se ha tomado muy enserio su papel de “señorita antropoceno” envolviéndonos en esa realidad de decadencia donde nuestra única posibilidad de existencia es en un mundo distópico o virtual. Sin mencionar que las representaciones 3D de su bebé lo muestran como un ángel apocalíptico.

Además, hace unos días compartió en sus redes un poema en el que abraza y enaltece la destrucción de la humanidad. No nos parecería extraño que ella tuviera un buncker ya en su casa en caso de guerra nuclear.

Miss_Anthropocene será publicado el próximo 21 de febrero. Puedes pre-guardarlo u ordenarlo en este enlace.