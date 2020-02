Hace apenas unas semanas, Grimes dejó paralizados a todos con la noticia de su embarazo. Ahora la cantante se unió con Vogue para realizar un video en el que comparte sus mejores tips para el cuidado de piel durante el embarazo. Además de un tutorial para lograr un increíble maquillaje psicodélico.

En el video que tiene una duración de al rededor 13 minutos, Claire Elise Boucher explica que a raíz de su embarazo, su piel cambio drásticamente. Lo cual la llevó a tener que buscar una nueva rutina de skincare. Además de que comenta que estando embarazada por alguna razón maquillarse se volvió más complicado.

A lo largo del tutorial, la intérprete de Oblivion, también aclara los rumores que hubo en los últimos días sobre la existencia de música nueva:

No estoy trabajando en nueva música por el momento. Bueno, en realidad, es un poco mentira. Pero en este punto no necesito ser virtuosa en una guitarra, así que es como un breve momento en el que puedo tener uñas elegantes. Porque eso me hace feliz… tener garras.

La cantante siempre se ha caracterizado por tener looks extravagantes, así que el maquillaje que realiza es muy a su estilo. Mientras muestra cada una de las cosas necesarias y los pasos para realizarlo, Claire platica sobre su admiración por el maquillaje que usan las Kardashian, y su gusto por las uni-cejas y las bolsas debajo de sus ojos.

Además de que confiesa que dejará que su hijo(a) use libremente maquillaje, y se tiñe el cabello. Así como ella lo ha hecho desde que tenía 11 años ¡Toda una mamá cool!

Recuerda que el próximo álbum de Grimes, Miss Anthropocene será estrenado el 21 de febrero, a través de 4AD. Ya puedes escuchar sus primeros sencillos So Heavy I Fell Through the Earth, My Name Is Dark y Violence.