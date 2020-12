Greta Van Fleet, el próximo álbum de la banda llamado The Battle At Garden’s Gate, será “un poco más complejo” que su predecesor, según los miembros de la banda Josh y Sam Kiszka.

En una pasada entrevista con Loudwire Nights, los hermanos Kiszka discutieron sobre el próximo disco que lanzarán, el cual sigue a Anthem of the Peaceful Army de 2018.

“Creo que por la estética de este álbum, realmente teníamos que encontrar el equipo adecuado para armar porque sabíamos que lo que estábamos a punto de hacer era honestamente muy desalentador , hablando sónicamente”, dijo el bajista Sam.

“Sabíamos que teníamos que encontrar personas en las que confiamos que pudieran lograr el sonido que buscábamos, que sería más cinematográfico. Y eso es generalizado, en lo que respecta al álbum “, agregó Josh.

“Estábamos comenzando con una pizarra nueva… The Battle at Garden’s Gate era, en conversaciones, un álbum que queríamos hacer al principio, pero era un poco extraño, no creo que pensáramos eso funcionaría tan bien, como si un debut a como lo haría ahora “.

Greta Van Fleet regresará en 2021 con un nuevo disco

Su nuevo disco The Battle at Garden’s Gate llegará a las tiendas y a todos los servicios de streaming a partir del 16 de abril del 2021. Hasta ahora, Greta Van Fleet ha lanzado dos sencillos: “My Way, Soon” y “Age Of Machine”.

Foto tomada del Instagram de Greta Van Fleet