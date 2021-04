Los integrantes de Greta Van Fleet han dado su punto de vista sobre la declaración del frontman de Kiss, Gene Simmons, en la que afirma que “el rock está muerto”.

En 2014 Simmons ya había dicho algo parecido pero en una entrevista reciente, el músico reafirmó su pensar diciendo: “El rock está muerto. Y eso se debe a que las nuevas bandas no se han tomado el tiempo para crear glamour, emoción y cosas épicas.”

“Es decir, Foo Fighters es una banda estupenda, pero esa es una banda de hace 20 años. Así que puedes remontarte a 1958 y hasta 1988. Son 30 años. Durante ese tiempo tuvimos a Elvis, The Beatles, Jimi Hendrix, Rolling Stones y así sucesivamente”, concluyó.

Desde entonces varios artistas lo han respaldado y otros no tanto, entre ellos el frontman de Greta Van Fleet, Josh Kiszka, quien en una entrevista con NME dijo que el género goza de muy buena salud. “Tal vez el mundo del rock que [Gene] recuerda esté muerto… no lo sé”, comentó.

“Creo que el rock and roll es un género muy elástico, es un género muy ecléctico. Parece que de vez en cuando, una generación reinterpreta lo que es”, continuó. “Y he escuchado mucho, a lo largo de los años, supongo que la gente sopla aire caliente sobre eso.”

Y agregó: “Creo que el rock and roll puede volverse inactivo, pero no se puede matar algo que sustituye el tiempo. Es una actitud, un espíritu y una celebración. Creo que la gente pasa la antorcha y el tiempo pasa. Creo que probablemente hay mucha gente que no está de acuerdo con él. Elton John es uno, estoy seguro. Lo he oído de su boca.”

Fotos de portada vía Instagram Greta Van Fleet / Instagram Gene Simmons.