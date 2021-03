Greta Van Fleet está por lanzar su próximo material discográfico The Battle At Garden’s Gate y como nuevo adelanto, la banda compartió el sencillo “Broken Bells”.

Según explicó Sam Kiszka, el tecladista de la banda, este nuevo track es lo que “hace la sociedad para impactar a un alma pura e inocente”. “Nuestra intención es eliminar la obligación de las expectativas sintéticas generacionales; derribar estas paredes y no construir otras nuevas”, comentó.

“Broken Bells” se le une a “My Way, Soon”, “Heat Above” y “Age Of Machine” como los primeros sencillos que Greta Van Fleet comparte de su nuevo álbum, The Battle At Garden’s Gate, el cual llegará el próximo 16 de abril a través de Lava/Republic.

Este segundo disco es en gran medida una reflexión sobre el crecimiento espiritual y personal de los miembros de la banda durante su rápido ascenso. The Battle At Garden’s Gate fue producido en Los Ángeles por Greg Kurstin, conocido por su trabajo con bandas como Foo Fighters y Paul McCartney.

“Hubo mucha autoevolución durante la escritura de este álbum que fue impulsado por experiencias que tuve, experiencias que todos tuvimos”, explicó en un comunicado el vocalista Josh Kiszka.

“Ciertamente después de esto, hemos crecido de muchas maneras”, agregó Josh. “Este álbum nos ha enseñado mucho, sobre la vida en general, sobre nosotros mismos, sobre todos nosotros, sobre el mundo en el que vivimos.”

Te dejamos a continuación “Broken Bells” y no olvides que ya puedes pre-ordenar el nuevo disco de Greta Van Fleet dando click aquí.

Créditos foto de portada: Matthew Daniel Siskin / Cortesía.