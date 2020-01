Han pasado muchísimos años desde que se estrenó la última película de los Gremlins. Ahora, Gremlins: Secrets of the Mogwai se presenta como una serie/ secuela.

Fue el año pasado cuando Warner dió luz verde al proyecto nombrado, Gremlins: Secrets of the Mogwai. Aunque no se conocían muchos aspectos de esta nueva producción, la nostalgia se hizo presente y ahora, hay más detalles sobre esta nueva serie animada.

Esta nueva versión animada, traera de regreso a estas populares y tiernas criaturas. Ahora, el productor, Brendan Hay confirmó que esta nueva serie llegará a la plataforma de streaming, HBO Max en el año 2021.

Lo que se sabe hasta ahora es que la primera temporada contará con 18 episodios y cada uno tendrá una duración de 30 minutos. Se sabe que la serie estará ambientada en el Shanghai de 1920, donde un Sam Wing de 10 años, que es el viejo personaje que aparece en las clásicas películas, conocerá al Mogwai Gizmo.

Sam y Gizmo serán acompañados por una ladrona que los llevará por un peligroso viaje en China. Este trió deberá enfrentar criaturas y espíritus de la cultura china. Todo esto para lograr dar con la familia de Gizmo y encontrar un tesoro.

Esta nueva serie está escrita por Tze Chun quién también es productor ejecutivo. es producida por Amblin Television en una asociación con Warner Bros. Animation.