La NASA anunció que el cantante y compositor, Gregory Porter, actuará en el lanzamiento de su nueva misión a Marte.

La misión ‘Perseverance Rover Marte 2020’ de la NASA contará con una presentación especial de ‘America The Beautiful’ de Gregory Porter.

Este show lo ofrecerá desde su casa en California y formará parte de la cobertura en vivo del lanzamiento programado para el jueves 30 de julio.

Porter se convertirá así en el primer artista en ser invitado por la NASA para actuar en un lanzamiento de misión a Marte.

Este anuncio se realiza a la par que el artista lanzó su nuevo sencillo titulado ‘Concorde’.

Escucha esta nueva canción a continuación:

Por si fuera poco, el videoclip de este tema cuenta con una temática espacial, en donde se ve al cantante vestido de astronauta acompañado por su hijo.

Ambos se aventuran en una oda alegre y conmovedora que los ve volar. ‘Concorde’ formará parte del próximo álbum de Gregory titulado ‘All Rise’, mismo que será lanzado el 28 de agosto.

El artista comentó:

Me siento honrado de ser invitado por la NASA a actuar antes de este lanzamiento histórico.

Siempre me he inspirado en la exploración espacial desde que era niño, y me sigue llenando de asombro cuando miro al cielo por la noche.

Es maravilloso ser parte de este espectacular evento y compartir un momento colectivo de aventura interplanetaria con millones de personas en todo el mundo.