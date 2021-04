Green lantern llegará a la plataforma de HBO max como parte de sus producciones originales que continuarán expandiendo el universo de DC en la pantalla.

Este es el primero de muchos proyectos que tendrán lugar en la plataforma de streaming, en este caso la mejor forma de dar arranque a estas series será con la de un personaje emblemático de DC y que no ha sido bien aprovechado en pantalla, Green Lantern.

Se ha revelado que el actor Finn Wittrock le dará vida al personaje de Guy Gardner, uno de los tantos linternas verdes que han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Según nueva información, este personaje se describe como un símbolo “musculoso y masculino” de la época de 1980.

Green lantern será escrita por Greg Berlanti, el responsable detrás del Arrowverse que se ha podido ver en The CW y tendrá 10 episodios. Esta será la primera vez que se lleva la historia de Guy Gardner a la pantalla, que a pesar de no ser un linterna muy famoso ha tenido momentos importantes en los comics.

Segun Veriety, la trama no contará solo con un Linterna, sino que habrá varios; esto debido a que la serie pasará por distintas épocas, iniciando por los años 40 y enfocándose en el primer Green Lantern del planeta tierra, Alan Scott. Aunque aún no se sabe quien lo interpretará. Algo importante es saber que estas series no ocurren dentro del DCEU, por lo que podemos suponer que se trata de un universo diferente.

Crédito foto de portada: Instagram Finn Wittrock