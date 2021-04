Con algunos meses de retraso -se tenía previsto que viera la luz en diciembre de 2020-, Green Day lanzó la edición del 25 aniversario de Insomniac (Reprise Records, 2021), su cuarto trabajo de estudio, editado originalmente en octubre de 1995.

TXT:: Joel Rodríguez

Para Green Day Insomniac, producido por Rob Cavallo, su amigo y más grande cómplice musical, representó un paso importante en su carrera, pues si bien logró desmarcarse del sonido de sus discos previos, evolucionando hacia un sonido más duro, especialmente poniendo distancia con Dookie (Reprise Records, 1994), en su momento tanto fans como críticos parecieron no estar contentos con el resultado, provocando que pasara prácticamente desapercibido, a pesar de la alta rotación de sus sencillos en radio y televisión.

Sin embargo, el de Insomniac es un caso especial, nacido desde el rechazo a la fama, la ansiedad y el consumo, cada vez más fuerte, de sustancias ilegales. Es decir, desde la inestabilidad emocional de Tré Cool (batería), Mike Dirnt (bajo y voz) y especialmente la de Billie Joe Armstrong (guitarra y voz), quien entonces se había convertido en padre, declarando que requería más tiempo en casa para intentar ser un buen mentor.

A pesar de los esfuerzos del sello discográfico por repetir el éxito de ventas de su predecesor (a la fecha Dookie ha desplazado más de 25 millones de copias a nivel mundial), Insomniac quedó en los anaqueles de las tiendas de discos como una pieza perdida dentro de la enorme dentadura del pop-punk, con clásicos como “86”, “Stuart and the Ave.”, “No pride”, “Armatage shanks” y “Westbound sing”; además de los sencillos “Geek stink breath”, “Stuck with me”, “Brian stew/Jaded” y “Walking contradiction”. Temas compuestos durante el ascenso de la banda al estrellato, en camionetas y habitaciones de hotel, para ser encapsulados en el arte del álbum, producto de Winston Smith, conocido por su trabajo con Dead Kennedys, Tijuana No! y George Carlin.

Si bien es cierto que existe una versión lanzada en vinil en 1995, donde es posible apreciar por completo el collage realizado por Smith (titulado God told me to skin you alive), la edición de 25 aniversario cuenta con el atractivo de estar impresa en laminado prismático plateado de alta resolución; un trabajo rematado con dos viniles de color naranja, traslúcidos, que incluyen los 14 tracks de Insomniac remasterizados, además de 8 canciones registradas en directo desde Praga durante la gira de 1996 (estos temas ya habían visto la luz en un CD japonés, Bowling, bowling, parking, parking; hoy por primera vez aparecen en formato long play).

Es probable que los propios miembros de Green Day jamás imaginaran que Insomniac tendría una edición de 25 aniversario. El hecho es que todas las canciones que lo componen tienen un lugar especial en los corazones de los fans pues, al igual que las de Dookie y Nimrod (Reprise Records, 1997), puntualizan lo que la banda vivía al momento de su creación. Para cerrar, un detalle sobre el collage de Winston, quien colaboró de forma muy cercana con los Dead Kennedys y en particular con su líder, Jello Biafra: el artista incluyó un elemento utilizado anteriormente en la obra Plastic surgery disasters, de los Kennedys; el dentista que también aparece en la portada del sencillo “Geek stink breath”.