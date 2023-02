Tal y como se anunció hace un par de años, algunos de los icónicos personajes de Grease regresarán a la pantalla chica gracias a Paramount Plus. La larga espera espera está por terminar y para que vayas calentando motores, hace unos momentos se liberó el primer tráiler de la serie spin-off titulada Rise of the Pink Ladies.

Este nuevo proyecto se sitúa en 1954, es decir, cuatro años antes de los eventos ocurridos en Grease. La serie, como su nombre lo insinúa, nos contará cómo fue que se formó la pandilla de las Pink Ladies, desencadenando un pánico moral en el proceso. “A veces tienes que ser mala para hacer el bien”, dice Jane en el clip.

Grease: Rise of the Pink Ladies está protagonizada por Tricia Fukuhara como Nancy, Marisa Davila como Jane, Cheyenne Wells como Olivia y Ari Notartomaso como Cynthia. La serie estuvo bajo la dirección de Alethea Jones, mientras que la coreografía estuvo a cargo de Jamal Sims y la música de Justin Tranter.

La serie se estrenará el próximo 6 de abril a través de la plataforma de Paramount Plus. Por lo mientras, échale un vistazo al tráiler: